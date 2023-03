Čína: Americký torpédoborec sa nezákonne plavil v Juhočínskom mori

Peking 23. marca (TASR) - Čínska armáda vo štvrtok monitorovala americký torpédoroborec, ktorý sa podľa nej nezákonne plavil v Juhočínskom mori, a upozornila ho, aby oblasť opustil. Washington to popiera. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa hovorcu južného veliteľstva čínskej armády vplával torpédoroborec USS Milius do čínskych vôd pri Paracelských ostrovoch. Toto súostrovie si okrem Číny nárokuje aj Vietnam.



Čína americký torpédoborec monitorovala v súlade s medzinárodným právom a upozornila ho, aby opustil oblasť, povedal hovorca. Dodal, že americká loď sa nezákonne plavila v čínskych teritoriálnych vodách bez povolenia od čínskej vlády, čím poškodila mier a stabilitu v regióne.



Americká armáda toto tvrdenie poprela. Vo vyhlásení zaslanom agentúre AFP uviedla, že stanovisko Číny je nepravdivé. Torpédoborec podľa nej vykonával "v Juhočínskom mori rutinné operácie a nebol vyhostený".



"Spojené štáty budú naďalej lietať, plaviť sa a operovať všade tam, kde to medzinárodné právo umožňuje," dodal Washington.



Čína si nárokuje väčšinu Juhočínskeho mora, proti čomu sa stavajú Filipíny, Taiwan, Vietnam, Brunej i Malajzia.



Medzinárodný súdny dvor v Haagu už v roku 2016 odmietol nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori. Čína sa však na súdnom pojednávaní nezúčastnila a jeho verdikt neakceptuje.



Peking v uplynulých rokoch pri presadzovaní svojich nárokov vybudoval v Juhočínskom mori umelé ostrovy; niektoré z nich majú aj vojenské zariadenia a pristávacie dráhy.