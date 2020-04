Autorka denníka z mesta Wu-chan čelí kritike za vypomáhanie Západu

Ľudia kráčajú v uliciach čínskeho mesta Wu-chan po ukončení 76-dňovej izolácie mesta a obmedzení dopravy pre šírenie nového koronavírusu v stredu 8. apríla 2020. Na cestách 11- miliónového mesta sa tvorili dopravné zápchy. Na letiskách, vlakových a autobusových staniciach čakali cestujúci v dlhých radoch. Tisíce ľudí cestovali z Wu-chanu späť do svojich domovov alebo do zamestanania. Žlté bariéry, ktoré blokovali niektoré ulice, odstránili. Brány do obytných priestorov však sú naďalej strážené. Práve zo stredočínskeho Wu-chanu sa vlani v decembri nový koronavírus rozšíril do zvyšku Číny a následne aj ďalej do sveta.