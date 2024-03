Čína avizuje, že v BR OSN podporí novú rezolúciu o vojne v Gaze

Peking/Ammán 25. marca (TASR) - Čína podporuje nový návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) o okamžitom prímerí v palestínskom Pásme Gazy. Predchádzajúci text s návrhom prímeria, vypracovaný Spojenými štátmi, Čína i Rusko minulý piatok pri hlasovaní vetovali, pripomenula v pondelok vo svojej správe agentúra AFP.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení z pondelka súčasne ocenilo Alžírsko a ďalšie arabské krajiny za snahy vedúce k vypracovaniu nového návrhu rezolúcie. Peking súčasne vyjadril nádej, že BR OSN tento návrh rezolúcie schváli čo najskôr a vyšle tak silný signál smerujúci k zastaveniu bojov.



Aj generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok počas návštevy Jordánska konštatoval, že v medzinárodnom spoločenstve sa posilňuje konsenzus o nutnosti prímeria i jednota v názore, že zamýšľaný útok izraelskej armády na mesto Rafah v Pásme Gazy by spôsobil humanitárnu katastrofu.



Guterres spresnil, že konsenzuálne stanoviská zaznamenáva v USA, v Európskej únii i moslimskom svete.



Agentúra AFP pripomenula, že americký návrh rezolúcie, ktorý minulý piatok neprešiel hlasovaním v BR OSN, požadoval okamžité prímerie v Pásme Gazy spojené s prepustením rukojemníkov odvlečených do Pásma Gazy 7. októbra 2023 pri útoku palestínskych kománd z juhu Izraela.



Čína a Rusko rezolúciu USA vetovali a kritizovali ju za to, že nevyžaduje od Izraela, aby okamžite zastavil útoky v Pásme Gazy.



Nový návrh rezolúcie - podľa verzie, s ktorou sa oboznámila agentúra AFP v nedeľu - požaduje okamžité prímerie počas prebiehajúceho moslimského pôstneho mesiaca ramadán, ktoré by viedlo k trvalému udržateľnému prímeriu. Rezolúcia obsahuje aj požiadavku na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov, ako aj zrušenie všetkých prekážok poskytovania humanitárnej pomoci vo veľkých objemoch.



Text predkladajú nestáli členovia Bezpečnostnej rady, ktorí cez víkend spolupracovali so Spojenými štátmi, aby sa pri hlasovaní vyhli vetu, uviedla AFP s odvolaním sa na nemenovaných diplomatov.



Bezpečnostná rada OSN je v otázke vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas rozdelená a schválila len dve z ôsmich rezolúcií, pričom obe sa týkajú najmä humanitárnej pomoci zdevastovanému Pásmu Gazy.



Spojené štáty - stály člen BR OSN a kľúčový podporovateľ Izraela - jednoznačne podporujú právo Izraela brániť sa po bezprecedentných útokoch Hamasu zo 7. októbra 2023.



Čína, ktorá je tiež stálym členom BR OSN a má právo veta, v pondelok uviedla, že novú rezolúciu podporuje. Argumentovala, že konflikt v Pásme Gazy sa v súčasnosti "naťahuje, čo spôsobuje humanitárnu krízu".



"Medzinárodné spoločenstvo očakáva, že Bezpečnostná rada bude prakticky a komplexne plniť svoje povinnosti," dodal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.



Vojna v Pásme Gazy sa začala bezprecedentným útokom Hamasu zo 7. októbra, ktorý si v Izraeli vyžiadal približne 1160 mŕtvych, väčšinou civilistov. V zajatí sa ocitlo asi 250 rukojemníkov, z ktorých približne 130 zostáva v Pásme Gazy - vrátane 33, ktorých Izrael považuje za mŕtvych.



Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy, ovládanom Hamasom, v nedeľu vyčíslilo celkový počet obetí bojov na svojom území na 32.226, pričom väčšinu z nich tvoria ženy a deti.