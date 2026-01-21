Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Zahraničie

Čína: Británia mala povinnosť schváliť výstavbu jej superambasády

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Na pozemku s rozlohou 55.000 štvorcových metrov má stáť najväčší komplex ambasády vo Veľkej Británii.

Autor TASR
Peking 21. januára (TASR) - Čína v stredu uviedla, že Spojené kráľovstvo malo povinnosť schváliť jej obrovskú ambasádu v Londýne. Oznámila to len deň po tom, ako kontroverznú stavbu schválila britská vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Poskytnutie podpory a uľahčenie výstavby diplomatických priestorov je medzinárodnou povinnosťou hostiteľskej krajiny,“ informovalo čínske ministerstvo zahraničných vecí.

Na pozemku s rozlohou 55.000 štvorcových metrov má stáť najväčší komplex ambasády vo Veľkej Británii. Plány na jej výstavbu vyvolali odpor a protesty ľudskoprávnych organizácií a aktivistov, ktorí sa obávajú, že pozemok bude zneužitý na špehovanie a obťažovanie disidentov.

Zatiaľ čo britský minister pre miestnu samosprávu Steve Reed uviedol, že rozhodnutie je konečné, stále môže byť predmetom právnych sporov, ktoré avizujú obyvatelia Londýna.

Vzťahy medzi Čínou a Britániou sa za predchádzajúcej vlády Konzervatívnej strany výrazne zhoršili a nová ambasáda bola jedným z bodov sporu. Naopak, súčasný labouristický premiér Keir Starmer sa snaží obnoviť vzťahy s touto ekonomickou veľmocou a očakáva sa, že tento mesiac navštívi Peking.
.

Neprehliadnite

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

NEBESKÉ DIVADLO: Pre geomagnetickú búrku ľudia videli polárnu žiaru

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu