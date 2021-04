Čína bude aj naďalej financovať uhoľné elektrárne v zahraničí

Peking 27. apríla (TASR) – Čína bude pokračovať vo financovaní uhoľných elektrární v rozvojových krajinách v hodnote niekoľko miliárd dolárov, uviedol v utorok šéf úradu pre klimatické zmeny čínskeho ministerstva životného prostredia Li Kao.



Ako pripomína agentúra AFP, čínsky prezident Si Ťin-pching avizoval, že Čína bude do roku 2060 uhlíkovo neutrálna. Predtým však budú jej emisie rásť, pričom svoje maximum dosiahnu do roku 2030.



„Nemôžeme proste povedať, že prestaneme podporovať uhoľné elektrárne v rozvojových krajinách," povedal novinárom Li Kao.



„Boj proti klimatickým zmenám spočíva aj v tom, že umožníme ľudom v rozvojových krajinách žiť dobrý život," dodal.



Rovnaký postoj zaujal aj čínsky prezident počas nedávneho klimatického summitu, ktorý zorganizovala administratíva amerického prezidenta Joea Bidena.



„Robíme to výlučne v reakcii na skutočné potreby (iných krajín) a (pri výstavbe elektrární) používame veľmi vysoké štandardy," vysvetlil vtedy Si Ťin-pching financovanie elektrární na fosílne pálivá v rozvojových krajinách.



Li Kao ďalej naznačil, že tieto krajiny nie sú dostatočne vyvinuté na to, aby boli schopné využívať obnoviteľné zdroje energie ako svoj hlavný zdroj elektriny.



Čína je najväčším znečisťovateľom životného prostredia na svete a je zodpovedná za tretinu všetkých emisii skleníkových plynov, pripomína AFP. Zároveň financuje desiatky uhoľných elektrární v zahraničí - od Zimbabwe až po Indonéziu -, ktoré podľa aktivistov v budúcnosti vyprodukujú viac emisií než veľké vyspelé krajiny.



Tieto zahraničné ambície Pekingu sú súčasťou projektu Nová hodvábna cesta v hodnote jedného bilióna dolárov, ktorým Čína, okrem iného, zväčšuje svoj vplyv vo svete, analyzuje AFP.