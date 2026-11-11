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Čína bude podporovať Kubu v jej boji proti americkým sankciám
Šéf čínskej diplomacie Wang I sa stretol v stredu v Pekingu s kubánskym ministrom zahraničných vecí Brunom Rodríguezom Parrillom.
Autor TASR
Peking 11. novembra (TASR) - Šéf čínskej diplomacie Wang I sa stretol v stredu v Pekingu s kubánskym ministrom zahraničných vecí Brunom Rodríguezom Parrillom. Ubezpečil ho, že Čína bude stáť na strane Kuby v jej boji proti americkým sankciám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Peking oznámil návštevu kubánskeho ministra v Číne v dňoch od 10. do 13. novembra krátko potom, ako minulý týždeň odsúdil najnovšie americké sankcie voči Kube.
„Bez ohľadu na to, ako sa situácia vyvinie, Čína bude pevne podporovať Kubu v ochrane jej národnej suverenity a legitímnych práv a záujmov,“ citovalo Wanga I čínske ministerstvo zahraničných vecí. Podporu Havane prisľúbil aj proti blokádam a vonkajšiemu zasahovaniu. Čína je podľa neho pripravená posilniť vzájomnú spoluprácu a spoločne vystupovať proti politike sily a jednostranným krokom.
Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo vo štvrtok minulý týždeň nový balík sankcií zameraný na kubánsky ropný a elektronický sektor. Prvýkrát sa týka aj dvoch čínskych spoločností, ktoré podľa Washingtonu dodávali kubánskej armáde vybavenie. Hovorca čínskej diplomacie Kuo Ťia-kchun tento krok Washingtonu vzápätí rozhodne odsúdil. Zároveň obvinil USA zo sabotovania čínsko-kubánskej spolupráce a varoval, že Peking prijme „všetky potrebné opatrenia“ na ochranu svojich firiem.
Spojené štáty uvalili od januára na Kubu rozsiahle sankcie a ropnú blokádu, ktoré ochromili ekonomiku karibského ostrova a spôsobili na ňom časté výpadky elektriny i nedostatok základných potrieb, pripomenula agentúra AFP.
Peking oznámil návštevu kubánskeho ministra v Číne v dňoch od 10. do 13. novembra krátko potom, ako minulý týždeň odsúdil najnovšie americké sankcie voči Kube.
„Bez ohľadu na to, ako sa situácia vyvinie, Čína bude pevne podporovať Kubu v ochrane jej národnej suverenity a legitímnych práv a záujmov,“ citovalo Wanga I čínske ministerstvo zahraničných vecí. Podporu Havane prisľúbil aj proti blokádam a vonkajšiemu zasahovaniu. Čína je podľa neho pripravená posilniť vzájomnú spoluprácu a spoločne vystupovať proti politike sily a jednostranným krokom.
Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo vo štvrtok minulý týždeň nový balík sankcií zameraný na kubánsky ropný a elektronický sektor. Prvýkrát sa týka aj dvoch čínskych spoločností, ktoré podľa Washingtonu dodávali kubánskej armáde vybavenie. Hovorca čínskej diplomacie Kuo Ťia-kchun tento krok Washingtonu vzápätí rozhodne odsúdil. Zároveň obvinil USA zo sabotovania čínsko-kubánskej spolupráce a varoval, že Peking prijme „všetky potrebné opatrenia“ na ochranu svojich firiem.
Spojené štáty uvalili od januára na Kubu rozsiahle sankcie a ropnú blokádu, ktoré ochromili ekonomiku karibského ostrova a spôsobili na ňom časté výpadky elektriny i nedostatok základných potrieb, pripomenula agentúra AFP.