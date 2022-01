Peking 4. januára (TASR) - Čína v utorok oznámila, že bude pokračovať v "modernizácii" svojho jadrového arzenálu. Zároveň vyzvala hlavné jadrové mocnosti - Spojené štáty a Rusko-, aby znížili počty svojich nukleárnych zbraní. Informovala o tom agentúra AFP.



"Čína bude pokračovať v modernizácii svojho jadrového arzenálu v záujme zvýšenia spoľahlivosti a bezpečnosti," povedal riaditeľ oddelenia pre kontrolu zbraní čínskeho ministerstva zahraničných vecí Fu Cchung.



Súčasne pripomenul, že Rusko a USA vlastnia približne 90 percent všetkých jadrových hlavíc na svete. Mali by preto "zredukovať svoje nukleárne arzenály spôsobom, ktorý bude nezvratný a právne záväzný," povedal Fu Chcung novinárom.



V tejto súvislosti tiež označil za nepravdivé obvinenia Washingtonu, že Peking výrazným spôsobom zvyšuje svoje vojenské jadrové kapacity. Čína podľa neho dlhodobo udržiava svoj atómový arzenál na minimálnej úrovni nutnej na zaistenie bezpečnosti krajiny.



Fu Chcung taktiež odmietol špekulácie o tom, že by Čína mohla umiestniť jadrové zbrane v blízkosti Taiwanského prielivu. Atómové zbrane sú podľa neho odstrašujúcim prostriedkom najvyššieho kalibru a nemajú slúžiť ako prostriedok vedenia vojny.



Päť svetových jadrových mocností - Čína, Británia, Francúzsko, Rusko a Spojené štáty - sa v pondelok zaviazalo zabrániť šíreniu atómových zbraní a zabezpečiť to, aby na svete nikdy nedošlo k jadrovej vojne.