Čína bude potrebná na ďalšom summite G7, tvrdí Rusko

Moskva 4. júla (TASR) - Rusko nevedie s Washingtonom rokovanie o svojej potenciálnej úlohe na tohtoročnom summite rozšírenej skupiny G7. Vyhlásil to v sobotu námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov s tým, že na tomto podujatí by sa mala zúčastniť aj Čína, informuje tlačová agentúra Reuters.



Jeho vyjadrenie kontrastuje s výrokom amerického veľvyslanca v Rusku Johna Sullivana, ktorý v piatok pre tamojšiu televíznu stanicu RBC TV povedal, že Spojené štáty vedú s ruským rezortom diplomacie a ďalšími vládami krajín G7 dialóg o tom, či môže mať Rusko na nadchádzajúcom summite zoskupenia náležitú úlohu.



Americký prezident Donald Trump naznačil možnosť návratu Ruska do skupiny, ktorá zahŕňa najvyspelejšie ekonomiky sveta, po tom, ako bola Moskva po anexii Krymského polostrova od Ukrajiny v roku 2014 vylúčená. Trump v júni vyhlásil, že pozvať ruského prezidenta Vladimira Putina späť do tejto elitnej skupiny, je "zdravým rozumom".



Ruská federácia bola členom G7, vtedy známej ako G8, od roku 1997. Proti návratu Ruska sa však vyjadrili ďalšie členské štáty G7 vrátane Kanady a Francúzska.



Riabkov tvrdí, že absencia Číny na rozšírenom summite G7 znemožní rokovanie o medzinárodných záležitostiach. "Myšlienka tohto takzvaného rozšíreného summitu G7 je chybná, pretože jasne nehovorí, ako sa chcú autori tejto iniciatívy vyrovnať s čínskym faktorom. Bez Číny je v súčasnom svete nemožné diskutovať o žiadnych otázkach," vyhlásil ruský diplomat.



Trump v máji oznámil, že odkladá summit skupiny G7 na september alebo na ešte neskorší termín, pričom rozširuje zoznam pozvaných hostí o zástupcov Austrálie, Ruska, Južnej Kórey a Indie. Z týchto krajín zatiaľ prijala pozvanie iba Austrália.



Stretnutie lídrov Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Japonska, Talianska a USA sa malo pôvodne konať koncom júna v Camp Davide v americkom štáte Maryland.