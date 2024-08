Čína bude pre opičie kiahne monitorovať príchody osôb aj tovarov

Peking 16. augusta (TASR) – Čína podnikne kroky na monitorovanie osôb a tovarov prichádzajúcich do krajiny z oblastí, kde sa počas uplynulých šiestich mesiacov objavili prípady opičích kiahní. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré v piatok zverejnila čínska colná správa, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Osoby prichádzajúce do krajiny z oblastí s ohniskami nákazy budú musieť podľa vyhlásenia uviesť, či sa dostali do kontaktu s ľuďmi, u ktorých sa prejavovali príznaky ochorenia. Okrem toho budú musieť uviesť, či sa príznaky prejavili aj u nich samotných. Vozidlá, kontajnery a tovary z takýchto krajín by podľa vyhlásenia mali byť dezinfikované.



Opičie kiahne (mpox) sú infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša pri blízkom kontakte. Majú symptómy podobné chrípke, pričom spôsobujú aj hnisajúce vyrážky. Väčšina prípadov má mierny priebeh, avšak toto ochorenie môže aj zabíjať.



Z Konžskej demokratickej republiky (KDR) sa začal najskôr šíriť endemický kmeň ochorenia známy ako Clade I. No zdá sa, že blízkym kontaktom medzi ľuďmi, predovšetkým deťmi, sa začal šíriť nový variant známy ako Clade Ib.



Opičie kiahne sa prvýkrát objavili v KDR v roku 1970. V máji 2022 sa celosvetovo prudko rozšíril počet infekcií a WHO taktiež pristúpilo k vyhláseniu ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu, ktorý trval do mája 2023.



Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb Africkej únie upozorňuje, že nákaza sa šíri mimoriadne rýchlo. Od začiatku tohto roka bolo zaznamenaných už vyše 15.000 prípadov nákazy opičími kiahňami a 461 úmrtí, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje nárast o 160 percent.