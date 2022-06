Čína bude vyplácať peniaze za nahlasovanie bezpečnostných hrozieb

Peking 8. júna (TASR) - Čínska komunistická vláda bude vyplácať finančné odmeny aktívnym občanom, ktorí nahlásia potenciálne hrozby pre "národnú bezpečnosť" Číny. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií.



Za poskytnutie informácií, ktoré by mohli viesť k odhaleniu "aktivít ohrozujúcich národnú bezpečnosť", budú môcť nahlasovatelia dostať až 100.000 jüanov (približne 14.000 eur). Občanov by mohli do ďalšieho nahlasovania povzbudiť aj úradné osvedčenia o takejto činnosti.



Nové pravidlá odmeňovania občanov by podľa čínskeho ministerstva pre štátnu bezpečnosť mali "zjednotiť srdcia, morálku, múdrosť a silu obyvateľstva a inšpirovať verejnosť, aby podporovala a napomáhala národnej bezpečnosti".



Čínski občania môžu podľa denníka The Guardian nahlasovať potenciálne hrozby prostredníctvom telefonickej linky, internetu, bežnej pošty či osobne úradom. Ak jednu hrozbu nahlási viacero ľudí, najväčšiu odmenu dostane ten, kto o nej informoval prvý.



Peking zavádza tieto finančné odmeny pre obavy zo zasahovania zahraničných aktérov do vnútroštátnych záležitostí komunistickej Číny.



Čínska štátna televízia CCTV už v apríli uverejnila infografiku, ktorá občanov varovala pred rôznymi spôsobmi maskovania špiónov. Tí sa podľa nej môžu vydávať aj za romantických partnerov alebo za milovníkov izbových rastlín.



Čína už roky vedie svojich občanov k tomu, aby boli ostražití a všetky možné ohrozenia národnej bezpečnosti oznámili kompetentným orgánom. Zároveň však voči vlastným obyvateľom používa aj tzv. "orwellovské praktiky", píše The Guardian.



Ide najmä o systém spoločenských odmien, v rámci ktorého sú Číňanom pripisované body, za ktoré si následne môžu dovoliť lepšie hotely či školy. Naopak, body im môžu byť odobrané napríklad za fajčenie vo vlaku, neplatenie pokút či cestovanie s neplatným cestovným lístkom. Ľudia, ktorí majú málo bodov, nemôžu dočasne alebo trvalo cestovať vlakmi či lietadlami, čo sa v roku 2017 podľa oficiálnych vládnych údajov týkalo viac ako 6 miliónov osôb.



Čína využíva otázku národnej bezpečnosti aj ako zámienku na zadržiavanie príslušníkov tých krajín, s ktorými má diplomatické nezhody.