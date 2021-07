Čína buduje ďalšie raketové silá, informuje Insider.com

Washington 27. júla (TASR) - Čína buduje v púšti v odľahlej Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang na severozápade krajiny vyše 100 nových síl – podzemných priestorov pre medzikontinentálne balistické rakety. V utorok o tom napísal spravodajský portál Insider.com s odvolaním sa na zistenia výskumníkov z neziskovej organizácie Federácia amerických vedcov (FAS).



Vedci tvrdia, že s výstavbou neďaleko mesta Cha-mi sa pravdepodobne začalo okolo marca tohto roku. Pomocou družicových snímok zverejnených spoločnosťou The Planet Internet Services objavili najmenej 14 síl a vyčistené pozemky na vybudovanie ďalších 19, pričom môže ísť až o 110 objektov.



V júni denník The Washington Post priniesol správu, že Čína začala stavať v púšti neďaleko mesta Jü-men na severozápade krajiny 119 takmer identických objektov, ktoré sa podobajú na už postavené odpaľovacie zariadenia určené pre jadrové balistické rakety. Zistili to výskumní pracovníci z kalifornskej univerzity v Monterey, ktorí porovnávali družicové snímky.



Čínski jadroví experti však správu Washington Postu o objave rozostavanej jadrovej základne odmietli. Bývalý inštruktor Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády Sung Čung-pching uviedol, že ide o zastarané zariadenie.



Podľa webového portálu Insider.com je nepravdepodobné, že napriek najnovšiemu rozšíreniu nukleárneho arzenálu bude Čína konkurovať jadrovým veľmociam, ako sú Rusko a Spojené štáty. Podľa Medzinárodnej kampane za zákaz jadrových zbraní (ICAN) má Čína 350 jadrových zbraní. USA majú odhadovaných 5550 hlavíc a Rusko 6225.