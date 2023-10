Čína buduje jadrový arzenál rýchlejšie, do 2030 bude mať 1000 hlavíc

Washington 19. októbra (TASR) - Čína buduje svoj jadrový arzenál rýchlejšie, než predpokladali Spojené štáty. Vyplýva to zo štvrtkovej správy amerického ministerstva obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Pentagón vo svojej výročnej správe uviedol, že Čína vlastí na základe údajov z mája "viac než 500 funkčných jadrových hlavíc a blíži sa tak k prekročeniu predchádzajúcich očakávaní". Ministerstvo tiež predpokladá, že Čína ich bude mať do roku 2030 viac než 1000.



V správe je tiež podrobne opísané, ako Čína rozširuje a modernizuje svoju armádu. Podľa USA už pravdepodobne dokončila výstavbu celkom 300 zariadení na odpaľovanie medzikontinentálnych balistických rakiet.



Podľa nemenovaného predstaviteľa amerického ministerstva obrany nejde o veľký odklon od pôvodných očakávaní. Napriek tomu podľa neho tento nárast "vyvoláva veľké obavy". Zároveň Čínu vyzval, aby postupovala pri budovaní jadrových zbraní transparentnejšie. Peking však s Washingtonom o svojom arzenáli nekomunikuje.



Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI) uvádza, že Čína má v súčasnosti 410 jadrových hlavíc, Spojené štáty ich majú 2700 a Rusko 4500.



V stredu USA obvinili Čínu z nebezpečných leteckých manévrov namierených proti americkým vojenským lietadlám v medzinárodnom vzdušnom priestore.



Washington označil Peking za najväčšieho geopolitického rivala, pričom vzťahy oboch krajín sú najhoršie za dlhé obdobie. Dôvodom je napätie v oblastiach ako obchod, ľudské práva, Taiwan a Juhočínske more.