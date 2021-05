Peking 10. mája (TASR) – Čína chce na vrchole Mount Everestu vyznačiť deliacu čiaru, aby zabránila šíreniu koronavírusu horolezcami vystupujúcimi z nepálskej strany hory, informovala v pondelok agentúra AP.



Zatiaľ nie je jasné, z akého materiálu bude deliaca línia zhotovená. Všetci horolezci, ktorí budú chcieť vystúpiť na Mount Everest zo severnej, čínskej strany, budú mať zakázané prekročiť deliacu líniu a prísť do kontaktu s kýmkoľvek z nepálskej strany hory.



Nepál tieto plány zatiaľ nekomentoval. Podľa predsedu Nepálskeho horolezeckého zväzu Anga Čeringa Šerpu však nie je možné vyznačiť deliacu čiaru priamo na vrchole Mount Everestu.



„Nie je možné, aby niekto nakazený koronavírusom vystúpil až na vrchol - jednoducho s respiračnými problémami by nedokázal takúto nadmorskú výšku vôbec zdolať," uviedol odborník. Tiež dodal, že horolezci majú na sebe niekoľko vrstiev oblečenia, kyslíkové masky a okuliare na ochranu pred mrazom, takže riziko nákazy by aj tak bolo minimálne.



Mount Everest sa nachádza v nepálsko-čínskom pohraničí a vlani obe krajiny pre pandémiu koronavírusu dočasne zastavili výstupy na najvyššiu horu sveta. Tento rok však Nepál v snahe obnoviť cestovný ruch vydal povolenie vystúpiť na horu 408 cudzincom, zatiaľ čo Čína povolila výstup len 38 horolezcom.



Čína má v súčasnosti pandémiu koronavírusu pod kontrolou, avšak Nepál v predošlých dňoch zaznamenal prudký nárast nových prípadov nákazy aj počtu obetí. V mnohých mestách úrady zaviedli lockdown a pozastavili vnútroštátnu aj medzinárodnú leteckú dopravu. Nákazu už zaznamenali aj v základnom tábore pod Mount Everestom. Jeden nórsky horolezec v apríli pre agentúru AP uviedol, že sa u neho vyvinulo ochorenie COVID-19, medzičasom však už krajinu opustil a jeho stav sa zlepšuje.