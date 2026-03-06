< sekcia Zahraničie
Čína chce od Iránu bezpečnostné záruky v Hormuzskom prielive
Irán začiatkom tohto týždňa oznámil, že plavidlá patriace Spojeným štátom, Izraelu, európskym krajinám a ich spojencom nebudú môcť cez spomínaný prieliv preplávať.
Autor TASR
Peking/Teherán 6. marca (TASR) - Čína žiada od Iránu záruky, že lode prevážajúce jej ropu a skvapalnený zemný plyn (LNG) sa budú môcť bezpečne plaviť cez Hormuzský prieliv, uviedli pre agentúru Reuters tri diplomatické zdroje. Peking tak reaguje na zintenzívnenie konfliktu, ktorý proti Iránu vedú od soboty Spojené štáty a Izrael, píše TASR.
Čína s Teheránom udržiava priateľské vzťahy a približne 45 percent svojej ropy prepravuje cez Hormuzský prieliv. Táto kľúčová námorná cesta je od začiatku vojny prakticky uzavretá, čo podľa Reuters narušilo približne pätinu globálnych dodávok ropy a plynu.
Irán začiatkom tohto týždňa oznámil, že plavidlá patriace Spojeným štátom, Izraelu, európskym krajinám a ich spojencom nebudú môcť cez spomínaný prieliv preplávať. Reuters zdôrazňuje, že Čína sa vo vyhlásení nespomínala.
Hormuzský prieliv leží medzi Ománom a Iránom a spája Perzský záliv s Arabským morom. V najužšom bode má šírku iba 33 kilometrov.
Podľa údajov analytickej spoločnosti Vortexa prešlo cez prieliv vlani v priemere viac ako 20 miliónov barelov suroviny denne. Saudská Arábia, Irán, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Irak exportujú väčšinu svojej ropy cez túto úžinu, a to hlavne do Ázie. Katar tadiaľ vyváža takmer všetok svoj LNG, vysvetľuje Reuters.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok vyhlásil, že Irán v súčasnosti nemá v úmysle Hormuzský prieliv uzavrieť. „Keďže ale vojna pokračuje, zvážime každý scenár,“ varoval.
Od začiatku konfliktu na Blízkom východe bolo v tejto oblasti podľa Reuters zasiahnutých najmenej osem lodí.
