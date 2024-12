Čína chce pomáhať pri vyšetrovaní poškodenia káblov v Baltskom mori

Peking 23. decembra (TASR) - Čína v pondelok prisľúbila pokračovanie v spolupráci s regionálnymi orgánmi pri vyšetrovaní poškodenia dvoch optických podmorských káblov v Baltskom mori. Z úmyselného poškodenia je podozrivá čínska loď Yi Peng 3, ktorá sa plavila v mieste poškodenia káblov. TASR píše na základe správy agentúry AFP.



"Čína je ochotná naďalej komunikovať a spolupracovať so zúčastnenými krajinami na vyriešení tohto incidentu," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



Loď sa od začiatku decembra nachádza v dánskych vodách, kde ju podrobne sledujú námorné lode patriace členským štátom Severoatlantickej aliancie. Vo štvrtok Čína v rámci vyšetrovania pozvala na jej palubu predstaviteľov Švédska, Nemecka, Fínska a Dánska. Švédsko Čínu o spoluprácu pri vyšetrovaní požiadalo už na konci novembra.



Čínska veľkoobjemová loď Yi Peng 3 15. novembra opustila ruský prístav Usť-Luga a jej zemepisné súradnice o dva dni neskôr zodpovedali času a miestu, kde boli optické káble porušené. Loď údajne pretrhla podmorské káble vo švédskej ekonomickej zóne kotvou, ktorú ťahala po morskom dne.



Prvý kábel spájal Litvu so švédskym ostrovom Gotland, bol poškodený v nedeľu 17. novembra okolo 9.00 h SEČ. O necelých 24 hodín neskôr, okolo 3.00 h SEČ v pondelok 18. novembra, bol preseknutý aj kábel spájajúci Helsinki s nemeckým prístavným mestom Rostock.



Niektorí európski predstavitelia podozrievajú z poškodenia káblov Rusko, no podľa neho sú tieto podozrenia "absurdné (a) smiešne".