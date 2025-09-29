< sekcia Zahraničie
Čína chce spolu s KĽDR bojovať proti “hegemónii” vo svete
Severokórejský vodca Kim Čong-un a čínsky prezident Si Ťin-pching sa tento mesiac stretli na vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii.
Autor TASR
Peking 29. septembra (TASR) - Čína chce posilniť spoluprácu so Severnou Kóreou a spoločne bojovať proti „všetkým formám hegemónie“. Šéfke severokórejskej diplomacie Čche Son-hui to v nedeľu v Pekingu povedal čínsky minister zahraničných vecí Wang I, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Udržiavanie, upevňovanie a rozvoj vzťahov medzi Čínou a KĽDR bolo vždy neochvejnou strategickou politikou čínskej vlády,“ povedal Wang svojej rezortnej partnerke Čche. „Čína je ochotná posilniť koordináciu a spoluprácu s KĽDR v medzinárodných a regionálnych záležitostiach, oponovať všetkým formám hegemónie a chrániť spoločné záujmy oboch strán a medzinárodnú spravodlivosť a rovnosť,“ doplnil.
Agentúra AFP uvádza, že tieto komentáre boli cielené na Spojené štáty, ktoré sú v posledných rokoch hlavný konkurent Číny v širokej škále hospodárskych a geopolitických oblastí. Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA v pondelok napísala, že ministri sa zhodli v množstve otázok.
„Ministri si vymenili podrobné pohľady na medzinárodné a regionálne otázky a dosiahli úplný konsenzus,“ napísala KCNA podľa juhokórejskej agentúry Jonhap. AFP pripomína, že Čína a KĽDR napriek občasným nezhodám o severokórejskom jadrovom programe udržiavajú úzke vzťahy.
Severokórejský vodca Kim Čong-un a čínsky prezident Si Ťin-pching sa tento mesiac stretli na vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii. Pre inak izolovanú Severnú Kóreu je Čína podľa AFP zdrojom diplomatickej, hospodárskej i politickej podpory. Krajiny zdieľajú spoločný odpor voči Spojeným štátom.
