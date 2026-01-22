Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čína chce posilniť spoluprácu s Maltou v oblasti námornej dopravy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Čína a Malta udržiavajú úzke vzťahy od roku 1972, keď nadviazali bilaterálne kontakty.

Peking 22. januára (TASR) - Čína chce prehĺbiť spoluprácu s Maltou v oblasti námornej dopravy a prístavnej logistiky. Cieľom je využiť strategickú polohu ostrova v stredomorskom regióne, oznámilo vo štvrtok ministerstvo obchodu v Pekingu. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.

Počas stretnutia o hospodárskej a obchodnej spolupráci ministerstvo vyjadrilo ochotu posilniť „strategické priklonenie sa“ k Malte, ktorá je jedným z 27 členských štátov Európskej únie.

Čína a Malta udržiavajú úzke vzťahy od roku 1972, keď nadviazali bilaterálne kontakty. Valletta chce napomôcť ázijskej krajine pri rozvíjaní vzťahov s EÚ vrátane prístupu k rozsiahlemu jednotnému trhu eurobloku.

V rámci investičnej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta (Belt and Road Initiative) prezidenta Si Ťin-pchinga investovali štátne aj súkromné čínske firmy do maltskej infraštruktúry. Malta bola zároveň jednou z piatich krajín EÚ, ktoré v roku 2024 hlasovali proti uvaleniu ciel na čínske elektromobily, pripomína Reuters.
