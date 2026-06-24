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Čína chce uplatňovať zákon o etnickej jednote i v zahraničí
Zákon o podpore etnickej jednoty a pokroku má podľa Pekingu posilniť spoločnú národnú identitu všetkých etnických skupín v krajine.
Autor TASR
Peking 24. júna (TASR) - Ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že nový zákon o „etnickej jednote a pokroku“, ktorý má v Číne nadobudnúť účinnosť 1. júla, môže byť zneužitý voči príslušníkom menšín v zahraničí. Čínska vláda však tvrdí, že v rámci tejto legislatívy má „legitímne“ právo postihovať osoby aj mimo svojho územia, informovala v stredu agentúra AFP.
Zákon o podpore etnickej jednoty a pokroku má podľa Pekingu posilniť spoločnú národnú identitu všetkých etnických skupín v krajine. Obsahuje aj ustanovenie, podľa ktorého môžu byť za jeho porušenie právne zodpovedné aj osoby a organizácie pôsobiace v zahraničí.
Námestník čínskeho ministra spravodlivosti Chu Wej-lie deklaroval, že toto ustanovenie je v súlade s právnymi princípmi a medzinárodnou praxou. „Táto úprava vychádza z reality a predstavuje legitímne, zákonné a nevyhnutné opatrenie,“ citovala ho štátna agentúra Sinchua.
Zákon, ktorý v marci schválil čínsky ľudový kongres, formalizuje dlhodobé politiky na podporu používania mandarínskej čínštiny v školstve, obchode a verejnom živote. Kľúčovým pojmom v ňom je sociálna súdržnosť. Ďalšie ustanovenia kriminalizujú zapojenie sa do „násilných teroristických aktivít, etnických separatistických aktivít alebo náboženských extrémistických aktivít“.
Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch už vlani upozornila, že nová právna norma môže viesť k zintenzívneniu ideologickej kontroly a zasiahnuť v Číne etnické a náboženské menšiny vrátane obmedzenia práv na používanie menšinových jazykov. Podľa ďalších organizácií môže zákon umožniť aj intenzívnejší tlak na aktivistov v zahraničí, najmä z radov ujgurskej a tibetskej komunity.
Čína okrem dominantnej väčšiny Chanov - tvoria 92 percent populácie - oficiálne uznáva 55 etnických menšín, pričom popiera, že by sa dopúšťala porušovania práv niektorej z nich.
Zákon o podpore etnickej jednoty a pokroku má podľa Pekingu posilniť spoločnú národnú identitu všetkých etnických skupín v krajine. Obsahuje aj ustanovenie, podľa ktorého môžu byť za jeho porušenie právne zodpovedné aj osoby a organizácie pôsobiace v zahraničí.
Námestník čínskeho ministra spravodlivosti Chu Wej-lie deklaroval, že toto ustanovenie je v súlade s právnymi princípmi a medzinárodnou praxou. „Táto úprava vychádza z reality a predstavuje legitímne, zákonné a nevyhnutné opatrenie,“ citovala ho štátna agentúra Sinchua.
Zákon, ktorý v marci schválil čínsky ľudový kongres, formalizuje dlhodobé politiky na podporu používania mandarínskej čínštiny v školstve, obchode a verejnom živote. Kľúčovým pojmom v ňom je sociálna súdržnosť. Ďalšie ustanovenia kriminalizujú zapojenie sa do „násilných teroristických aktivít, etnických separatistických aktivít alebo náboženských extrémistických aktivít“.
Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch už vlani upozornila, že nová právna norma môže viesť k zintenzívneniu ideologickej kontroly a zasiahnuť v Číne etnické a náboženské menšiny vrátane obmedzenia práv na používanie menšinových jazykov. Podľa ďalších organizácií môže zákon umožniť aj intenzívnejší tlak na aktivistov v zahraničí, najmä z radov ujgurskej a tibetskej komunity.
Čína okrem dominantnej väčšiny Chanov - tvoria 92 percent populácie - oficiálne uznáva 55 etnických menšín, pričom popiera, že by sa dopúšťala porušovania práv niektorej z nich.