Čína chce zaviesť reštrikcie voči stúpencom nezávislosti Taiwanu

Peking 5. novembra (TASR) - Čína vytvorila zoznam ľudí, ktorí podporujú nezávislosť Taiwanu. Títo ľudia budú mať za svoje činy doživotnú trestnoprávnu zodpovednosť a budú mať zakázaný vstup do pevninskej Číny, Hongkongu i Macaa. V piatok to uviedla hovorkyňa čínskeho Úradu pre záležitosti Taiwanu Ču Feng-lien, informovala agentúra Reuters.



Je to prvýkrát, čo Čína uviedla konkrétne tresty pre ľudí, ktorých považuje za podporovateľov nezávislosti Taiwanu. V poslednom čase totiž narastá napätie medzi Pekingom a ostrovom, na ktorý si Čína robí nároky, komentuje Reuters.



Úrad v tejto súvislosti konkrétne spomenul taiwanského premiéra Su Čen-čchanga, predsedu taiwanského parlamentu Jou Si-kchuna a taiwanského ministra zahraničných vecí Josepha Wu Čao-sieho. Úrad ich označil za ľudí, ktorí "tvrdohlavo" podporujú nezávislosť Taiwanu, pričom uviedol, že vytvoril aj zoznam ľudí, ktorí do tejto kategórie spadajú.



Čína plánuje proti ľudom, ktorí sa na tomto zozname nachádzajú, prijať konkrétne kroky. Okrem už spomínaných reštrikcií nebudú mať osoby na zozname či spoločnosti nimi vlastnené povolené napríklad ani spolupracovať s ľuďmi z pevninskej Číny. A ani finančné profity osôb, ktoré týchto ľudí na zozname peňažne podporujú, nebudú môcť pochádzať z pevninskej Číny.



Mnohé taiwanské spoločnosti totiž profitujú z podnikania s pevninskou Čínou a taiwanskí politici sa zvyčajne spoliehajú na dotácie od týchto spoločností a financujú nimi svoje politické kampane.



Podľa Ču Feng-lien chce Čína takto poslať podporovateľom nezávislosti Taiwanu posolstvo: "Tí, ktorí zabudli na svojich predkov, zradili svoju vlasť a rozdelili krajinu, nikdy neskončia dobre. Ľudia ich zavrhnú a dejiny odsúdia," uviedla Ču Feng-lien.



Peking považuje demokratický Taiwan s jeho vlastnou autonómnou vládou za súčasť pevninskej Číny. V poslednom čase Peking zvýšil vojenský nátlak na Taiwan a viackrát narušil vzdušný priestor tohto ostrova, aby tak prinútil predstaviteľov Taiwanu akceptovať čínsku suverenitu.



Taiwan na čele so svojou demokratickou vládou však vyhlasuje, že je nezávislou krajinou, ktorá bude brániť svoju slobodu.



Čína vo štvrtok tiež uviedla, že je veľmi nespokojná s práve sa končiacou návštevou delegácie poslancov Európskeho parlamentu na Taiwane. Delegácia totiž vo štvrtok vyhlásila, že Taiwan nie je sám, a požiadala o odvážnejšie kroky smerujúce k posilneniu vzťahov medzi EÚ a Taiwanom.