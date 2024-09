Čína cvične odpálila medzikontinentálnu balistickú raketu

Peking 25. septembra (TASR) - Čínska armáda v stredu cvične odpálila medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM) do Tichého oceánu. Oznámilo to čínske ministerstvo obrany, informuje TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



"Táto skúška je rutinnou súčasťou nášho ročného plánu... Je v súlade s medzinárodným právom a medzinárodnou praxou a nie je namierená proti žiadnej krajine alebo cieľu," uviedol čínsky rezort obrany vo vyhlásení.



Spojené štáty vlani v októbri informovali, že Čína vyvíja svoj jadrový arzenál rýchlejšie, ako sa očakávalo, pripomína AFP. Peking mal v máji 2023 k dispozícii viac ako 500 funkčných jadrových hlavíc a do roku 2030 ich pravdepodobne bude mať viac ako 1000, upozornilo americké ministerstvo obrany.