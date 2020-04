Čína dá WHO o 30 miliónov dolárov viac

Peking 23. apríla (TASR) - Čína dá Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) o 30 miliónov dolárov viac a urobí tak po tom, čo Spojené štáty pozastavili svoje finančné príspevky pre WHO. Vo štvrtok to napísala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuanga.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň kritizoval WHO za to, ako zvláda boj s pandémiou, a rozhodol sa prestať tejto organizácii posielať príspevky, pretože podľa neho "neplnila svoje základné povinnosti a musí byť braná na zodpovednosť".



Uviedol, že WHO šírila o víruse "dezinformácie". Skutočnosť, že táto organizácia dôverovala údajom čínskych úradov, podľa amerického prezidenta pravdepodobne prispela až k 20-násobnému nárastu celosvetového počtu prípadov.



Predstavitelia WHO Trumpove obvinenia odmietli. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus prisľúbil, že organizácia a jej členské štáty budú neskôr môcť analyzovať všetky kroky WHO podniknuté v priebehu pandémie.