Dáta zo serverov čínskej polície priniesli dôkazy o internácii Ujgurov

Peking 24. mája (TASR) - Dokumenty, ktoré unikli z čínskych policajných serverov, priniesli podľa odborníkov nové dôkazy o rozsahu represií a masových internácií príslušníkov ujgurskej menšiny v regióne Sin-ťiang na severozápade Číny. Obsahujú tisíce fotografií a tiež prepisy oficiálnych prejavov predstaviteľov čínskej komunistickej strany.



O týchto dokumentoch v utorok informovalo medzinárodné mediálne konzorcium vrátane britskej stanice BBC, amerického denníka USA Today, nemeckého magazínu Der Spiegel či francúzskych novín Le Monde.



Dáta, ktoré anonymný hacker získal zo serverov polície v Sin-ťiangu, obsahujú 5000 fotografií osôb, ktoré sú zrejme príslušníkmi etnika Ujgurov a boli vyhotovené na polícii v roku 2018.



"Je to po prvý raz, čo máme zábery ľudí odfotografovaných na policajnej stanice po zadržaní - či už za účelom registrácie, prevozu či poslania do tábora," uviedol pre noviny USA Today výskumník Adrian Zenz z nadácie Washington Victims of Communism Memorial Foundation, ktorý vydal už viacero publikácií o perzekúcii Ujgurov.



Informácie z uniknutých dokumentov podľa neho odporujú oficiálnej rétorike Pekingu, ktorý tvrdí, že Ujguri sú "dobrovoľne" posielaní do "prevýchovných táborov" fungujúcich od roku 2017.



Ako píšu USA Today, v dokumentoch sú aj vyjadrenia nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa čínskej komunistickej strany, ktorý miestnych zástupcov inštruuje, aby s Ujgurmi zaobchádzali ako so zločincami: aby ich zadržali, v prípade potreby spútali a zastrelili, ak sa pokúsia o útek.



K zverejneniu uniknutých dát došlo v čase, keď sa v Číne na kontroverznej šesťdňovej návšteve nachádza vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová, ktorá plánuje pricestovať aj do regiónu Sin-ťiang. Kritici tejto cesty sa totiž obávajú, že jej program bude do veľkej miery kontrolovaný čínskou vládou, ktorá chce komisárkinu návštevu využiť na vyvrátenie údajných "dezinformácií" o represiách voči Ujgurom.



Ľudskoprávni aktivisti a výskumníci tvrdia, že okrem masovej internácie Ujgurov a príslušníkov ďalších menšín moslimského vierovyznania čínske orgány v Sin-ťiangu vykonávajú aj nútené sterilizácie, organizujú nútené práce a ničia ujgurské kultúrne dedičstvo. Čína tieto obvinenia dôrazne odmieta.