< sekcia Zahraničie
Čína: Dialóg a rokovania sú jediným riešením vojny na Ukrajine
Čína tvrdí, že v tomto konflikte zostáva neutrálnou stranou.
Autor TASR
Peking 19. augusta (TASR) - Čína podporuje všetky snahy smerujúce k dosiahnutiu mieru medzi Ruskom a Ukrajinou, zopakovala v utorok hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí. Reagovala na správy, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf Kremľa Vladimir Putin by sa mohli v najbližších dňoch osobne stretnúť, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Čína vždy verila, že dialóg a rokovania sú jediným riešením krízy na Ukrajine... Podporujeme všetky snahy, ktoré vedú k mieru,“ zdôraznila hovorkyňa Mao Ning.
Peking už v pondelok, pred plánovanými rozhovormi európskych lídrov, Zelenského a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome, vyzval všetky zúčastnené strany na urýchlenie dosiahnutia dohody, ktorá by ukončila ruskú vojnu proti Ukrajine.
Čína tvrdí, že v tomto konflikte zostáva neutrálnou stranou. Západ ju však kritizuje za to, že odmieta odsúdiť ruskú inváziu, pričom Moskva a Peking od začiatku vojny ešte viac prehĺbili svoje strategické partnerstvo.
Trump na sociálnej sieti Truth Social po rokovaniach vo Washingtone oznámil, že začal s prípravami na bilaterálne stretnutie Zelenského s Putinom. Po ňom chce šéf Bieleho domu podľa vlastných slov s oboma lídrami absolvovať aj trojstrannú schôdzku.
Ukrajinský prezident v reakcii vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa Putinom. „Takéto stretnutie je potrebné na vyriešenie citlivých otázok,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Termín schôdzky však ešte nie je stanovený, povedal pre stanicu BBC.
„Čína vždy verila, že dialóg a rokovania sú jediným riešením krízy na Ukrajine... Podporujeme všetky snahy, ktoré vedú k mieru,“ zdôraznila hovorkyňa Mao Ning.
Peking už v pondelok, pred plánovanými rozhovormi európskych lídrov, Zelenského a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome, vyzval všetky zúčastnené strany na urýchlenie dosiahnutia dohody, ktorá by ukončila ruskú vojnu proti Ukrajine.
Čína tvrdí, že v tomto konflikte zostáva neutrálnou stranou. Západ ju však kritizuje za to, že odmieta odsúdiť ruskú inváziu, pričom Moskva a Peking od začiatku vojny ešte viac prehĺbili svoje strategické partnerstvo.
Trump na sociálnej sieti Truth Social po rokovaniach vo Washingtone oznámil, že začal s prípravami na bilaterálne stretnutie Zelenského s Putinom. Po ňom chce šéf Bieleho domu podľa vlastných slov s oboma lídrami absolvovať aj trojstrannú schôdzku.
Ukrajinský prezident v reakcii vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa Putinom. „Takéto stretnutie je potrebné na vyriešenie citlivých otázok,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Termín schôdzky však ešte nie je stanovený, povedal pre stanicu BBC.