Do diery v ceste prepadol autobus, najmenej šesť ľudí zahynulo

Peking 14. januára (TASR) - Najmenej šesť ľudí prišlo o život a 16 utrpelo zranenia po tom, ako autobus spadol do diery, ktorá sa otvorila na ulici v severozápadnej časti Číny. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady, podľa ktorých zostali nezvestné štyri osoby.



K nešťastiu došlo v pondelok večer miestneho času pred nemocnicou v meste Si-ning, hlavnom meste provincie Čching-chaj. Na miesto nehody bolo vyslaných približne 1000 pracovníkov záchranných zložiek a 30 vozidiel, informoval tamojší úrad pre núdzové situácie.



Do nemocnice previezli 16 ľudí. Nebolo bezprostredne jasné, koľko ľudí sa v autobuse v čase nehody nachádzalo.



Na záberoch zverejnených na internete vidieť, že autobus skĺzol prednou časťou do diery, ktorá sa vytvorila na autobusovej zastávke hneď pred klinikou. V kráteri bolo vidieť svetlo a na povrch stúpal dym, pravdepodobne v dôsledku pretrhnutia plynových alebo elektrických vedení.



Podľa štátnych médií mala diera v zemi v priemere takmer desať metrov.



Provincia Čching-chaj na Tibetskej náhornej plošine patrí k najchudobnješím regiónom Číny. Urýchlené budovanie ciest, tunelov, mostov a inej infraštruktúry často viedlo k zníženej bezpečnosti, čo spôsobilo mnohé smrteľné pracovné nehody.