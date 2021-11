Čína dodá do afrických krajín ďalšiu miliardu vakcín proti covidu

Peking 29. novembra (TASR) - Čínsky prezident a generálny tajomník komunistickej strany Si Ťin-pching v pondelok prisľúbil, že africkým krajinám poskytne ďalšiu miliardu dávok vakcín proti novému koronavírusu. Uviedol to prostredníctvom videospojenia na summite Číny a afrických štátov, ktorý sa koná neďaleko senegalského hlavného mesta Dakar. Informovala o tom agentúra AFP.



Peking africkým vládam priamo daruje 600 miliónov dávok očkovacích látok proti covidu a 400 miliónov ďalších dávok dodá prostredníctvom iných zdrojov, ako napríklad cez investície do výroby vakcín.



"Musíme spoločne pokračovať v boji proti covidu," vyhlásil čínsky prezident, podľa ktorého treba vyrovnať rozdiely medzi úrovňou zaočkovanosti v rôznych častiach sveta.



Africké krajiny majú omnoho nižšiu mieru zaočkovanosti, než je tomu v iných častiach sveta. Vzhľadom na nedostatok produkčných zariadení sa musia spoliehať na vakcíny darované zo zahraničia.



Čína už do Afriky, kde sa dlhodobo snaží rozširovať svoj vplyv, dodala už takmer 200 miliónov dávok vakcín. Ďalšie dodávky Peking ohlásil v čase narastajúcich obáv ohľadom nového variantu omikron, ktorý sa rozšíril z regiónu južnej Afriky.



Fórum zamerané na spoluprácu Číny a afrických krajín v oblasti obchodu a bezpečnosti sa koná v senegalskom meste Diamniadio. Čína je najväčším obchodným partnerom Afriky a podľa Si Ťin-pchinga bude vzájomná spolupráca pokračovať aj v oblastiach, ako sú digitálne inovácie či tzv. zelený rozvoj.