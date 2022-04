Čína dodala Srbsku svoj protilietadlový raketový systém HQ-22

Belehrad 10. apríla (TASR) - Srbsko počas tohto víkendu v rámci utajenej operácie prevzalo dodávku sofistikovaného čínskeho protilietadlového systému. Stalo sa tak v čase, keď sa Západ obáva, že kumulácia zbraní na Balkáne na pozadí rusko-ukrajinskej vojny by mohla ohroziť krehký mier v danom regióne.



Médiá i vojenskí experti v nedeľu uviedli, že v sobotu skoro ráno pristálo na civilnom Letisku Nikolu Teslu v Belehrade šesť nákladných lietadiel typu Si-an Y-20 čínskych vzdušných síl, ktoré prevážali protilietadlové raketové systémy HQ-22 určené pre srbskú armádu, informuje tlačová agentúra AP.



Dodávku zbraní ponad územie najmenej dvoch členských štátov NATO - Turecka a Bulharska - považujú odborníci za prejav rastúceho globálneho dosahu Číny. Srbský vojenský analytik Aleksandar Radič povedal, že "Číňania demonštrovali svoju silu". Dodanie tohto systému stredného doletu bolo dohodnuté v roku 2019.



HQ-22 je všeobecne porovnávaný s americkým systémom Patriot alebo ruským S-300, hoci má kratší operačný rádius. Srbsko bude prvým prevádzkovateľom týchto čínskych rakiet v Európe.



USA v roku 2020 varovali Belehrad pred nákupom tohto systému s tým, že ak chce Srbsko vstúpiť do EÚ a ďalších západných aliancií, musí zosúladiť svoje vojenské vybavenie so západnými štandardmi. Krajina už posilňuje svoje ozbrojené sily ruskými a čínskymi zbraňami vrátane bojových lietadiel a tankov.



Hoci Srbsko hlasovalo za rezolúcie OSN, ktoré odsudzujú krvavé ruské útoky na Ukrajine, odmieta sa pridať k medzinárodným sankciám proti svojim spojencom v Moskve alebo otvorene kritizovať zjavné zverstvá páchané ruskými jednotkami.