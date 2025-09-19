< sekcia Zahraničie
Čína: Dohoda Papuy-Novej Guiney s Austráliou nemá krajinu obmedzovať
Autor TASR
Peking 19. septembra (TASR) - Čína vo štvrtok varovala Papuu-Novú Guineu, aby „nepodkopávala“ svoje záujmy a suverenitu prijatím novej obrannej dohody s Austráliou. Agentúra AFP uvádza, že táto dohoda je vo všeobecnosti vnímaná ako protiopatrenie voči rastúcemu vplyvu Pekingu v Tichomorí, píše TASR.
Dohoda medzi Austráliou a Papuou-Novou Guineou zaväzuje krajiny k vzájomnej obrane v prípade ozbrojeného útoku. AFP o jej prijatí informovala v utorok a v Port Moresby ju mali premiéri James Marape a Anthony Albanese podpísať v stredu. Došlo však k odloženiu a podpísaná bude po schvaľovacom procese v oboch krajinách.
Na otázku týkajúcu sa tejto dohody hovorca čínskeho veľvyslanectva v Port Moresby vo štvrtok odpovedal, že Čína rešpektuje právo Papuy-Novej Guiney uzatvárať dohody s inými krajinami. Takáto dohoda by však podľa neho nemala byť „exkluzívna“ ani obmedzovať Papuu-Novú Guineu v spolupráci s inými krajinami.
„Mala by sa tiež zdržať útokov na akúkoľvek tretiu stranu alebo podkopávania jej legitímnych práv a záujmov,“ dodal. Čína tiež krajinu vyzvala, aby udržiavala „vzájomne prospešnú spoluprácu“ s Pekingom a „zachovala si nezávislosť a sebestačnosť“.
AFP pripomína, že Čína v uplynulom desaťročí investovala do tichomorských krajín miliardy dolárov, financovala nemocnice, športové štadióny, cesty a iné verejné stavby v snahe získať si ich priazeň. Austrália v reakcii na to tiež zintenzívnila svoje angažovanie v regióne v snahe čeliť vplyvu Pekingu.
