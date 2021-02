Čína dosiahla zázrak - odstránila extrémnu chudobu, tvrdí prezident Si

Peking 25. februára (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching na okázalej ceremónii v Pekingu vo štvrtok vyhlásil, že krajina dosiahla "zázrak" a podarilo sa jej odstrániť extrémnu chudobu. Podľa agentúry AFP však pretrvávajú otázky ohľadne nastavenia kritérií extrémnej chudoby.



Čína už minulý rok vyhlásila dosiahnutie svojho dlhodobého cieľa, ktorým bolo pozdvihnúť úroveň všetkých svojich obyvateľov nad hranicu chudoby. Tá v Číne predstavuje hodnotu 2,30 amerických dolárov denne (v prepočte 1,90 eur), čo je mierne nad najnižšou hranicou Svetovej banky na úrovni 1,90 dolárov (1,56 eur). Krajiny s vyššími príjmami majú hranicu chudoby nastavenú vyššie.



Podľa Svetovej banky sa Číne podarilo dostať z extrémnej chudoby viac ako 800 miliónov ľudí, odkedy v 70. rokoch minulého storočia zaviedla trhové reformy. Čína si v roku 2015 dala za cieľ vykoreniť extrémnu chudobu do roku 2020. Medzitým mohutne investovala do infraštruktúry, ako sú cesty a bytové domy. Zároveň zaviedla daňové stimuly a dotácie chudobným vidieckym komunitám.



Čína medzičasom začala pomáhať rozvojovým krajinám, ktoré naďalej zápasia s chudobou, uviedol Si.



Aj keď životná úroveň v Číne sa od 70. rokov výrazne zmenila, tvrdenia Pekingu prijali pozorovatelia so skepsou. Kritici poukazujú na relatívne nízko nastavenú hranicu chudoby či korupčné prípady spojené s fondmi na boj proti chudobe. Je tiež otázne, či krajina nemanipuluje s oficiálnymi údajmi, aby vyhovovali politickým cieľom vládnucej strany, napísala agentúra AFP.