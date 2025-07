Čína: Dotácie na starostlivosť o deti podporia aj domácu ekonomiku

Peking 30. júla (TASR) - Čína v stredu uviedla, že cieľom nedávno schválených dotácií na podporu rodín s malými deťmi je zabrániť demografickej kríze a naštartovať ekonomiku v krajine. Peking chce prostredníctvom finančných príspevkov pre rodiny zvýšiť príjmy obyvateľstva a tým docieliť vyššiu spotrebu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



„Systém dotácií na starostlivosť o deti môže priamo zvýšiť peňažné príjmy ľudí,“ povedala v stredu na tlačovej konferencii v Pekingu námestníčka čínskej Národnej zdravotníckej komisie (NHC) Kuo Jen-chung. „Zároveň pomôže podporiť priaznivý cyklus zlepšovania životných podmienok ľudí a hospodárskeho rozvoja,“ dodala.



Od pondelka v druhej najväčšej ekonomike sveta platí nová celoštátna politika, ktorá ročne ponúka rodičom približne 3600 juanov (niečo vyše 430 eur) na dieťa do troch rokov. Ministerstvo financií v stredu uviedlo, že na tento účel vyčlenilo na tento rok 90 miliárd juanov (približne 10,8 miliardy eur).



Čínsky ekonóm spoločnosti Capital Economics C'-čchun Chuang, pre agentúru AFP uviedol, že suma je príliš nízka na to, aby mala „krátkodobý vplyv na pôrodnosť alebo spotrebu“. Dodal, že tento krok by mohol vytvoriť pôdu pre dotácie na podporu rodín v budúcnosti.



Vysoké náklady na starostlivosť o deti a vzdelávanie, neistota v udržaní zamestnania a spomaľovanie ekonomiky boli rozhodujúcimi faktormi, ktoré odrádzajú čínske páry od zakladania rodín. V roku 2023 dosiahla pôrodnosť v Číne rekordne nízku úroveň. Vláda preto zaviedla v roku 2024 sériu opatrení na podporu pôrodnosti, vrátane zlepšenia materského poistenia a materskej dovolenky.



Má to tiež pomôcť domácej ekonomike, ktorú okrem iného sužuje dlhoročná kríza v oblasti nehnuteľností, čo mnohých ľudí odrádza od toho, aby mali deti. Peking preto začal postupne zavádzať radu krokov vrátane zníženia úrokových sadzieb a zrušenia niektorých obmedzení týkajúcich sa kúpyschopnosti. Situáciu to však celkom nevyriešilo, píše AFP.



Očakáva sa, že v nadchádzajúcom desaťročí odíde do dôchodku približne 300 miliónov Číňanov. Počet obyvateľov sa minulý rok znížil o 1,39 milióna a miera sobášov je v súčasnosti rekordne nízka.



Súčasné výdavky Číny na politiky podporujúce rodiny sa odhadujú na oveľa menej ako jedno percento HDP, v porovnaní s dvomi až štyrmi percentami v mnohých iných krajinách, píše Reuters s odvolaním na vedeckého pracovníka Centra politických štúdií na Victoria University.