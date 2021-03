Čína doteraz zaočkovala 65 miliónov svojich obyvateľov

Peking 15. marca (TASR) - Čína zaočkovala proti chorobe COVID-19 už 65 miliónom svojich obyvateľov, uviedol v pondelok podpredseda čínskeho Národného zdravotného výboru Li Pin, ktorého cituje agentúra AP.



Po celej krajine dohliadajú na očkovaciu kampaň a jej harmonogram zdravotnícke tímy, priblížil Li Pin na tlačovej konferencii.



Čína doteraz podala vakcínu necelým piatim percentám svojich obyvateľov, čo znamená, že očkuje pomalšie než mnoho iných krajín vrátane USA. Zároveň plánuje vyviezť do zahraničia zhruba desaťkrát viac dávok vakcín, než vyhradila pre domáce použitie. S očkovaním sa v Číne už teraz nemusia veľmi ponáhľať, pretože úradom sa vo väčšine krajiny podarilo úplne zastaviť lokálny prenos nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.



Peking doteraz schválil na použitie štyri vakcíny, ktorými chce do leta 2022 zaočkovať 900 miliónov až jednu miliardu ľudí, teda 80 percent populácie. Úrady očakávajú, že takýto pomer preočkovanosti zaistí kolektívnu imunitu pred nákazou.



Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí oznámilo minulý týždeň medzinárodný cestovný certifikát, ktorý obsahuje okrem informácie o očkovaní aj informácie o výsledkoch testu na prítomnosť koronavírusu a testu na prítomnosť protilátok, ako aj iné zdravotné údaje. Zatiaľ nie je jasné, ako presne bude tento certifikát používaný.



Peking navyše v piatok oznámil, že cudzinci cestujúci z Hongkongu do pevninskej Číny sa nebudú musieť pri žiadaní o víza preukázať negatívnym testom v prípade, že budú zaočkovaní čínskou vakcínou.