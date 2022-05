Čína doviezla v apríli z Ruska rekordný objem koksovateľného uhlia

Peking 11. mája (TASR) - Čína doviezla minulý mesiac z Ruska rekordný objem koksovateľného uhlia. To je kľúčové najmä pri výrobe ocele. Za rekordným dovozom sú výrazné zľavy, ktoré Rusko v dôsledku sankcií ponúka na svoje uhlie, a zároveň lepší prístup čínskych kupcov k bankovým úverom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čína doviezla v apríli po mori 1,37 milióna ton koksovateľného uhlia, čo predstavuje nový rekord. Ukázali to údaje analytickej firmy Kpler. Na porovnanie, v marci dovoz predstavoval 922.673 ton a v apríli minulého roka necelých 750.000 ton. Celkový dovoz koksovateľného uhlia do Číny dosahoval v minulom roku mesačne približne 4,55 milióna ton.



Útok Ruska na Ukrajinu koncom februára vyvolal na svetových trhoch s uhlím výrazné otrasy, keďže krátko po útoku nasledovali sankcie na produkty a suroviny z Ruskej federácie. Rusko je pritom šiestym najväčším producentom uhlia na svete.



Zatiaľ čo sa však väčšina obchodníkov ruským komoditám vrátane uhlia pre obavy zo sankcií vyhýba, niektorí kupci v Číne minulý mesiac výrazne zvýšili nákupy. Urobili tak po tom, ako sa im podarilo dohodnúť s bankami na úveroch. Ako povedal jeden z pekinských obchodníkov s uhlím, firmy, ktoré majú možnosť získať akreditív, masovo nakupujú lacné ruské uhlie, pričom ho kupujú nielen pre seba, ale aj na dodatočný predaj tým, ktorí majú problém s platbami.