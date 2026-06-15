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Čína, Egypt, Katar a Saudská Arábia vítajú dohodu medzi USA a Iránom
Oficiálny podpis dohody je naplánovaný na piatok 19. júna vo Švajčiarsku.
Autor TASR
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Rijád/Dauha/Peking/Káhira 15. júna (TASR) - Aj Čína, Egypt, Katar a Saudská Arábia privítali v pondelok dohodu medzi USA a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe a začatí mierových rokovaní. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Hovorca čínskeho rezortu diplomacie Lin Ťien vyjadril na tlačovej konferencii uznanie Pakistanu za sprostredkovateľské úsilie v konflikte medzi Washingtonom a Teheránom. Zároveň dodal, že Peking dúfa v čo najskoršie obnovenie bezpečnej a voľnej plavby cez Hormuzský prieliv.
Egyptské ministerstvo zahraničných vecí v Káhire uviedlo, že oznámená dohoda znamená dôležitý krok, ktorý obnoví bezpečnosť a stabilitu na regionálnej aj medzinárodnej úrovni. Káhira zároveň „dúfa, že táto dohoda bude predstavovať zlomový bod smerom k posilneniu vzájomnej dôvery, položí nové základy pre spoluprácu, vytvorí prostredie podporujúce mier a posunie dopredu diplomatické úsilie zamerané na riešenie zostávajúcich regionálnych otázok,“ dodal rezort.
Katarský rezort diplomacie vo svojom vyhlásení uviedol, že USA a Irán preukázali odhodlanie riešiť spory prostredníctvom rokovaní a mierových prostriedkov. Dauha tiež označila dohodu za dôležitý krok k nastoleniu trvalého mieru, ktorý podporí hospodársky rast na regionálnej aj medzinárodnej úrovni.
Saudská Arábia poukázala na to, že dohoda by mala „zohľadňovať bezpečnostné záujmy štátov v regióne a dodržiavať zásadu nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín“.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody je naplánovaný na piatok 19. júna vo Švajčiarsku.
Hovorca čínskeho rezortu diplomacie Lin Ťien vyjadril na tlačovej konferencii uznanie Pakistanu za sprostredkovateľské úsilie v konflikte medzi Washingtonom a Teheránom. Zároveň dodal, že Peking dúfa v čo najskoršie obnovenie bezpečnej a voľnej plavby cez Hormuzský prieliv.
Egyptské ministerstvo zahraničných vecí v Káhire uviedlo, že oznámená dohoda znamená dôležitý krok, ktorý obnoví bezpečnosť a stabilitu na regionálnej aj medzinárodnej úrovni. Káhira zároveň „dúfa, že táto dohoda bude predstavovať zlomový bod smerom k posilneniu vzájomnej dôvery, položí nové základy pre spoluprácu, vytvorí prostredie podporujúce mier a posunie dopredu diplomatické úsilie zamerané na riešenie zostávajúcich regionálnych otázok,“ dodal rezort.
Katarský rezort diplomacie vo svojom vyhlásení uviedol, že USA a Irán preukázali odhodlanie riešiť spory prostredníctvom rokovaní a mierových prostriedkov. Dauha tiež označila dohodu za dôležitý krok k nastoleniu trvalého mieru, ktorý podporí hospodársky rast na regionálnej aj medzinárodnej úrovni.
Saudská Arábia poukázala na to, že dohoda by mala „zohľadňovať bezpečnostné záujmy štátov v regióne a dodržiavať zásadu nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín“.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody je naplánovaný na piatok 19. júna vo Švajčiarsku.