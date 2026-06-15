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Čína, Egypt, Katar a Saudská Arábia vítajú dohodu medzi USA a Iránom

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Malá motorová loď prechádza okolo kotviacich plavidiel v Hormuzskom prielive pri pobreží iránskeho mesta Bandar Abbás vo štvrtok 11. júna 2026. Foto: TASR/AP

Oficiálny podpis dohody je naplánovaný na piatok 19. júna vo Švajčiarsku.

Autor TASR
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Rijád/Dauha/Peking/Káhira 15. júna (TASR) - Aj Čína, Egypt, Katar a Saudská Arábia privítali v pondelok dohodu medzi USA a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe a začatí mierových rokovaní. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

Hovorca čínskeho rezortu diplomacie Lin Ťien vyjadril na tlačovej konferencii uznanie Pakistanu za sprostredkovateľské úsilie v konflikte medzi Washingtonom a Teheránom. Zároveň dodal, že Peking dúfa v čo najskoršie obnovenie bezpečnej a voľnej plavby cez Hormuzský prieliv.

Egyptské ministerstvo zahraničných vecí v Káhire uviedlo, že oznámená dohoda znamená dôležitý krok, ktorý obnoví bezpečnosť a stabilitu na regionálnej aj medzinárodnej úrovni. Káhira zároveň „dúfa, že táto dohoda bude predstavovať zlomový bod smerom k posilneniu vzájomnej dôvery, položí nové základy pre spoluprácu, vytvorí prostredie podporujúce mier a posunie dopredu diplomatické úsilie zamerané na riešenie zostávajúcich regionálnych otázok,“ dodal rezort.

Katarský rezort diplomacie vo svojom vyhlásení uviedol, že USA a Irán preukázali odhodlanie riešiť spory prostredníctvom rokovaní a mierových prostriedkov. Dauha tiež označila dohodu za dôležitý krok k nastoleniu trvalého mieru, ktorý podporí hospodársky rast na regionálnej aj medzinárodnej úrovni.

Saudská Arábia poukázala na to, že dohoda by mala „zohľadňovať bezpečnostné záujmy štátov v regióne a dodržiavať zásadu nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín“.

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody je naplánovaný na piatok 19. júna vo Švajčiarsku.
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