Čína: EÚ by mala vyvážiť svoju mentalitu, nie vzťahy s Pekingom

Peking 9. júla (TASR) - Čína v stredu vyhlásila, že Európska únia by mala vyvážiť skôr svoju „mentalitu“ než ekonomické vzťahy s Pekingom. Reagovala na vyjadrenia predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá pred nadchádzajúcim bilaterálnym summitom oznámila snahu o „znovuvyváženie“ vzťahov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Dúfame, že európska strana si uvedomí, že v súčasnosti je potrebné vyvážiť mentalitu Európy, a nie hospodárske a obchodné vzťahy medzi Čínou a EÚ,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



Von der Leyenová v utorok v Európskom parlamente v Štrasburgu vyhlásila, že EÚ požaduje lepší prístup na čínsky trh pre európske firmy a zmiernenie exportných obmedzení na vzácne kovy. Podľa nej Peking vytvára najväčší obchodný prebytok „v dejinách ľudstva“, keď do EÚ masívne vyváža tovar a európskym spoločnostiam komplikuje podnikanie v Číne. Obchodný deficit medzi EÚ a Čínou dosiahol v roku 2024 hodnotu 357 miliárd dolárov (304,7 miliardy eur).



Čína zároveň vyzvala na zníženie napätia vo vzájomných vzťahoch. „Dúfame, že Európska únia skutočne nadobudne objektívnejšie a racionálnejšie chápanie Číny a bude presadzovať pozitívnejšiu a pragmatickejšiu politiku voči Číne,“ dodala Mao.



Summit EÚ a Číny pri príležitosti 50. výročia nadviazania diplomatických vzťahov sa uskutoční 24. júla v Pekingu. Pôvodne plánovaný druhý deň podujatia bol zrušený. Na stretnutí sa neočakáva účasť čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, čínsku delegáciu povedie premiér Li Čchiang. EÚ by mali zastupovať von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa.