Čína evakuovala viac ako 200 svojich občanov z Libanonu

Peking 5. októbra (TASR) - Čína evakuovala z Libanonu viac ako 200 svojich občanov, oznámilo v sobotu čínske ministerstvo zahraničných vecí. Takmer 100 svojich občanov evakuovala aj Južná Kórea. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Medzi týmito ľuďmi, ktorí boli evakuovaní v dvoch skupinách, boli traja obyvatelia Hongkongu a jeden taiwanský krajan," uviedlo čínske ministerstvo vo svojom vyhlásení. Dodalo, že čínske veľvyslanectvo v Libanone naďalej pomáha pri prijímaní bezpečnostných opatrení občanom, ktorí zostali v krajine.



Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že tento mesiac sa z Libanonu pravdepodobne vrátia traja taiwanskí občania a zvyšní dvaja sa z rodinných dôvodov rozhodli ostať v krajine.



O evakuácii svojich občanov z Libanonu v sobotu informovalo aj juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého sa do Južnej Kórey vrátilo 97 občanov a ich rodinných príslušníkov.



V sobotu by podľa cyperskej tlačovej agentúry CNA mala prebehnúť aj evakuácia 500 austrálskych občanov, ktorí budú do Austrálie evakuovaní cez Cyprus.



V noci na 1. októbra Izrael oznámil začiatok pozemnej operácie v pohraničných oblastiach južného Libanonu. Útoky sú podľa Izraela zamerané na hnutie Hizballáh. Cieľom je vytvoriť podmienky pre bezpečný návrat desaťtisícov ľudí do svojich domovov na severe Izraela.