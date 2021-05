BioNTech spoluzakladá podnik s čínskou spoločnosťou Fosun Pharma

Mainz/Peking 10. mája (TASR) – Čínska farmaceutická spoločnosť Fosun Pharma zakladá v Číne spoločný podnik s nemeckou firmou BioNTech, ktorého cieľom bude vyrobiť až do miliardy dávok vakcín proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP.



Fosun Pharma, ktorá v Číne distribuuje vakcínu od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech, v nedeľu večer uviedla, že obe spoločnosti do spoločného projektu jednotlivo investujú až do 100 miliónov dolárov.



Vakcínu, ktorú by mal čínsko-nemecký projekt vyrábať, však ešte neschválil čínsky regulačný úrad, píše AP. Výkonný riaditeľ BioNTechu Ugur Šahin podľa tohto zdroja uviedol, že by sa tak malo stať v júli.



Vyrobené vakcíny budú určené na očkovanie čínskych občanov, nateraz však nie je jasné, kedy by sa s ich distribúciou malo začať, približuje AP.



Čínska vláda plánuje do polovice júna zaočkovať 560 miliónov ľudí z celkového počtu vyše miliardy obyvateľov ČĽR. V rámci svojej očkovacej kampane naďalej využíva najmä vakcíny od čínskych firiem.



Väčšina čínskych vakcín je podávaná v dvoch dávkach. Čínske úrady však nezverejnili údaje o tom, koľko ľudí bolo doteraz zaočkovaných len jednou dávkou a koľko oboma dávkami vakcíny.