Čína hlasi 12 nových prípadov infekcie koronavírusom

Peking 24. júna (TASR) - V Číne potvrdili v stredu 12 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Sedem z nich v metropole Peking, päť v susednej provincii Che-pej. Informovala o tom agentúra DPA.



Čínske úrady zaznamenali aj dva importované prípady choroby COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, a to v Šanghaji a v provincii Ša-an-si.



Nové ohnisko nákazy v Pekingu vyvolalo obavy z opätovného rozšírenia infekcie v Číne, ktorá dostala epidémiu počas uplynulých mesiacov do značnej miery pod kontrolu. V meste uzavreli desiatky lokalít, zatvorili školy a obyvateľov vyzvali, aby necestovali, ak to nie je nevyhnutné. V pekinskom ohnisku malo dosiaľ pozitívne testy 256 ľudí.



Nákaza sa objavila na pekinskej veľkoobchodnej tržnici Sin-fa-ti, čo podnietilo obavy o bezpečnosť dodávok potravín v meste. Táto tržnica totiž pokrýva vyše 70 percent zásobovania Pekingu čerstvými poľnohospodárskymi produktmi.