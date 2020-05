Čína hlási 12 nových prípadov koronavírusovej infekcie

Šanghaj 1. mája (TASR) - Čína hlásila k 30. aprílu 12 nových prípadov koronavírusovej infekcie; v predošlý deň to boli štyria ľudia. Píše o tom agentúra Reuters na základe aktuálnych piatkových informácií miestnych zdravotníckych orgánov.



Šesť z týchto prípadov zahŕňa osoby, ktoré sa infikovali v zahraničí. V stredu to boli štyri takéto osoby, pretože v ten deň neboli ohlásené nijaké prípady ľudí, ktorí by sa boli nakazili v rámci Číny samotnej.



Ďalších päť štvrtkových nakazení pochádza z provincie Chej-lung-ťiang a jeden, posledný dvanásty, z územia Vnútorného Mongolska na severe Čínskej ľudovej republiky, sumarizuje Reuters.



Čínsky Národný zdravotný výbor (NHC), čo je orgán na úrovni ministerstva zodpovedný za hygienu a zdravotníctvo, informoval 30. apríla takisto aj o 25 nových bezpríznakových prípadoch nakazenia sa vírusom SARS-CoV-2. Deň predtým ich bolo hlásených o osem viacej, 33.



Celkový počet potvrdených prípadov koronavírusovej infekcie v Číne je momentálne 82.874 s tým, že vo štvrtok na následky tejto nákazy nikto nezomrel. Úmrtí je doposiaľ celkovo 4633, dodáva Reuters.