Čína hlási 19 nových prípadov nákazy

Peking 25. júna (TASR) - Čína oznámila vo štvrtok 19 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v čase hromadného testovania v metropole Peking, kde sa zdá, že zdravotnícke úrady dostali nedávne rozšírenie infekcie pod kontrolu. Informovala o tom agentúra AP.



Z nových prípadov z uplynulého dňa hlásili 13 z Pekingu a jeden zo susednej provincie Che-pej. Nákazu potvrdili aj u piatich čínskych občanov, ktorí pricestovali späť do vlasti zo zahraničia. Nové úmrtia neboli hlásené, vyplýva zo zverejnených údajov zdravotníckych úradov.



Čína registruje oficiálne celkovo 4634 úmrtí spomedzi 83.4449 prípadov nákazy, odkedy nový koronavírus po prvý raz objavili koncom minulého roka v meste Wu-chan v strednej časti krajiny.



Nové ohnisko nákazy v Pekingu vyvolalo obavy z opätovného rozšírenia infekcie v Číne, ktorá dostala epidémiu počas uplynulých mesiacov do značnej miery pod kontrolu. V meste uzavreli desiatky lokalít, zatvorili školy a obyvateľov vyzvali, aby necestovali, ak to nie je nevyhnutné. V pekinskom ohnisku malo pozitívne testy okolo 250 ľudí. V rámci hromadného testovala odobrali tri milióny vzoriek 2,43 milióna ľudí v meste.



Nákaza sa objavila pred dvoma týždňami na pekinskej veľkoobchodnej tržnici Sin-fa-ti, čo podnietilo obavy o bezpečnosť dodávok potravín v meste. Táto tržnica totiž pokrýva vyše 70 percent zásobovania Pekingu čerstvými poľnohospodárskymi produktmi.