Čína hlási 21 nových prípadov nákazy koronavírusom a 13 úmrtí

Peking 17. marca (TASR) - Za uplynulý deň nahlásili v Číne 13 ďalších úmrtí na ochorenie spôsobené koronavírusom a 21 nových infikovaných. Z nich až dvadsiatim zistili ochorenie pri príchode do krajiny a sú tak v oficiálnej štatistike vedení ako "importované prípady". Informovala o tom v utorok agentúra DPA s tým, že v Číne rastú obavy z chorých ľudí, ktorí pricestujú zo zahraničia a môžu tak vracať vírus späť do krajiny.



Najnovšie čísla zvýšili súhrnný počet nakazených od začiatku šírenia koronavírusu v pevninskej Číne koncom minulého roka na 80.881. Ochoreniu COVID-19 podľahlo v krajine celkovo 3226 ľudí, vyplýva z údajov Národnej zdravotníckej komisie (NHC).



Deväť z nových 20 "dovezených prípadov" nákazy zaznamenali v Pekingu a tri v Šanghaji, čím sa počet potvrdených infekcií zo zahraničia zvýšil na 143.



Peking medzitým sprísnil karanténne opatrenia pre cestujúcich z iných štátov. Od pondelka musia všetci pasažieri, ktorí priletia na tamojšie medzinárodné letisko, podstúpiť dvojtýždňovú karanténu, a to v určených centrách. Doposiaľ mohli zostať v izolácii aj v hoteloch či doma.



Národná zdravotnícka komisia minulý týždeň oznámila, že Čína už prekonala vrchol šírenia koronavírusu SARS-CoV-2. Objavujú sa však aj hlasy spochybňujúce, do akej miery oficiálne štatistiky odrážajú skutočnú situáciu a aký vysoký je počet nezachytených prípadov, ktoré nie sú oficiálne známe, píše DPA.