KORONAVÍRUS VO SVETE: V Číne 30 ďalších úmrtí,COVID-19 hlási Kostarika

Vedúci Národného ústavu hematológie a infektológie budapeštianskej Nemocnice sv. Ladislava János Szlávik reční na tlačovej konferencii v Budapešti 4. marca 2020. V Maďarsku zaznamenali prvé dva prípady nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2. Podľa Lakatosa ide o dvoch občanov Iránu študujúcich v Maďarsku. Dvojicu previezli do budapeštianskej Nemocnice sv. Ladislava. Foto: TASR/DUNA/MTI - Attila Kovács

Pracovníci v ochranných odevoch dezinfikujú proti koronavírusu autobusové parkovisko v juhokórejskom Soule. Foto: TASR/AP

Peking 6. marca (TASR) - Čína v piatok ohlásila 30 nových úmrtí na koronavírus. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že 29 z nich bolo zaznamenaných v najviac postihnutej provincii Chu-pej a jedna osoba zomrela v ostrovnej provincii Chaj-nan.Celkovo prišlo o život v súvislosti s koronavírusom v Číne doteraz, uviedla čínska Národná zdravotnícka komisia (NHC). Počet nakazených v Číne sa do piatku zvýšil o 143 a dosiahol tak užHoci krajina v boji proti šíreniu nákazy množstvo zaviedla opatrení, aktuálne narastá počet prípadov nakazených ľudí prichádzajúcich do Číny zo zahraničia. Tých je momentálne 36, pričom ich od štvrtku pribudlo 16, dodala NHC.Viac ako 53.000 ľudí sa už z ochorenia COVID-19 podľa oficiálnych údajov vyliečilo a boli prepustení z nemocníc.Hoci je v Číne stále najviac úmrtí aj nakazených, počet infikovaných rýchlejšie narastá v zahraničí - najviac postihnutými krajinami sú Južná Kórea, Irán a Taliansko.Prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 oznámila vo štvrtok stredoamerická Kostarika. Infikovanou osobou je žena, ktorá sa nedávno vrátila z Talianska a Tuniska.Ako uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva, 52-ročná sa späť do krajiny vrátila 29. februára a nemala žiadne príznaky ochorenia COVID-19. Agentúra DPA pripomenula, že počet nakazených v juhoamerickej Brazílii sa medzičasom zvýšil na osem. Celkový počet nakazených v Latinskej Amerike tým stúpol na 36, pričom vírus sa už objavil v siedmich krajinách a v dvoch francúzskych teritóriách v Karibiku.Francúzsky regionálny zdravotnícky úrad tento týždeň oznámil, že tri prípady koronavírusu boli zaznamenané na francúzskych zámorských územiach v Latinskej Amerike - dva na ostrove Svätý Martin a jeden na ostrove Svätý Bartolomej.Ekvádor potvrdil doteraz 13 prípadov nákazy, Mexiko päť, Čile štyri a Argentína ohlásila v utorok prvý prípad. Jednu infikovaná osobu má aj Dominikánska republika.Muž z východomaďarského Debrecína, ktorý pracuje v Miláne, je tretím infikovaným novým koronavírusom SARS-CoV-2 v Maďarsku. Uviedla to vo štvrtok informačná stránka vlády koronavirus.gov.hu, podľa ktorej Maďar pricestoval z Talianska domov 29. februára, pričom kontrolou na debrecínskom letisku ešte prešiel bez teploty.Neskôr však dostal horúčku a sanitkou ho vzali do nemocnice, kde ho dali do karantény a odobrali mu vzorky. Tie potvrdili nákazu novým koronavírusom.Počet ľudí nakazených novým typom koronavírusu v Južnej Kórei stúpol o 518 a v piatok dosiahol číslo 6284. Informovala o tom agentúra Jonhap s tým, že väčšina infikovaných osôb sa vyskytuje v juhovýchodnom meste Tegu, ktoré je tamojším ohniskom nákazy a v susednej provincii Severný Kjongsang.Nový koronavírus SARS-CoV-2 si v Južnej Kórei podľa Kórejského centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) vyžiadal doteraz 42 obetí - išlo prevažne o starších pacientov, ktorí sa už liečili aj na iné ochorenia.Prvý prípad nákazy novým koronavírusom bol zaznamenaný v izolovanom himalájskom kráľovstve Bhután. Na vírus bol v krajine pozitívne testovaný americký turista, informoval v piatok na Facebooku tamojší predseda vlády Lotaj Čering.Američan vo veku 76 rokov pricestoval do Bhutánu z Indie 2. marca a 5. marca ho prijali do nemocnice s horúčkou. Výsledky testov potvrdili nákazu koronavírusom SARS-CoV-2. Nemenovaný pacient odletel z Washingtonu 10. februára a od 21. februára do 1. marca sa nachádzal Indii.Zdravotnícki predstavitelia uviedli, že vystopovali približne 90 ľudí, ktorí boli s infikovaným mužom v kontakte. Boli medzi nimi aj mužova 59-ročná partnerka, vodič a turistický sprievodca. Včetci boli umiestnení do karantény a aktuálne nejavia žiadne príznaky ochorenia Covid-19. V karanténe je aj osem indických občanov, ktorí cestovali s nakazeným mužom do Bhutánu v tom istom lietadle.