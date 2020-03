Čína hlási 47 privezených nových prípadov nákazy koronavírusom

Peking 25. marca (TASR) - V Číne zaznamenali za posledných 24 hodín 47 nových prípadov ochorenia COVID-19, vo všetkých prípadoch išlo o nedávno "privezené" nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 zo zahraničia. Informovala o tom v stredu čínska Národná zdravotnícka komisia s tým, že štyri ďalšie osoby nákaze podľahli.



Žiadne nové prípady nákazy nehlásili zo stredočínskeho mesta Wu-chan v provincii Chu-pej, odkiaľ sa koronavírus od konca minulého roka rozšíril do celého sveta.



Zdraví obyvatelia už môžu od utorkovej polnoci odísť z tejto provincie. Mesto Wu-chan zruší cestovné obmedzenia 8. apríla. Školy však zostanú v provincii Chu-pej zatvorené.



Štátne médiá varovali v súvislosti s prípadmi zavlečenia infekcií zo zahraničia pred druhou vlnou nákazy. V krajine doteraz hlásili celkovo 474 "privezených" prípadov nákazy, väčšinou ide o Číňanov vracajúcich sa domov, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.



Od stredy musia všetky osoby prichádzajúce do hlavného mesta Peking zo zahraničia podstúpiť test na ochorenie COVID-19 a ísť do karantény. Aj tí, ktorí prišli do Pekingu v minulých dvoch týždňoch, sa budú musieť nechať podľa agentúry AP povinne testovať.



V Číne doposiaľ zaznamenali 81.200 prípadov ochorenia COVID-19 a 3281 úmrtí. Počet nových prípadov nákazy však v minulých týždňoch rapídne poklesol, pripomína agentúra AFP.