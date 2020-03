Čína hlási ďalších 54 prípadov nákazy a 3 ďalšie úmrtia

Peking 28. marca (TASR) - V Číne znova vzrástol počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu "privezených" zo zahraničia. Ako v sobotu oznámila Národná zdravotnícka komisia v Pekingu, za uplynulých 24 hodín diagnostikovali ochorenie ďalším 54 ľuďom, ktorí pricestovali do krajiny. Celkovo tak Čína eviduje už viac než 600 takýchto prípadov, informovala agentúra DPA.



Podľa novej bilancie v Číne tiež zomreli na ochorenie Covid-19 ďalší traja ľudia, čím sa počet obetí od vlaňajšieho začiatku epidémie zvýšil na 3295.



Všetky tri nové obete zaznamenali v provincii Chu-pej, pôvodnom epicentre šírenia koronavírusu, kde však za posledných 24 hodín nehlásili nové prípady nákazy.



Čína dosiaľ eviduje podľa oficiálnych údajov 81.394 nakazených koronavírusom. Celkovo 74.971 z nich sa uzdravilo, 383 za posledný deň.



Krajina v obave z druhej vlny nákazy vyvolanej zavlečením infekcií zo zahraničia vo štvrtok oznámila, že všetci cudzí štátni príslušníci budú mať od soboty zakázaný vstup na územie Číny. Dočasne bude pozastavená aj možnosť bezvízového tranzitu.



Oznámené bolo aj výrazné zredukovanie leteckých spojení. Od soboty môže každá čínska letecká spoločnosť ponúkať už len jedno spojenie s každou krajinou za týždeň. To isté platí pre zahraničné aerolínie prevádzkujúce lety do Číny, píše DPA.