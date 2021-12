Čína má najvyšší počet prípadov nákazy koronavírusom za štyri mesiace

Peking 25. decembra (TASR) – Čína v sobotu hlásila najvyšší počet nových prípadov nákazy koronavírusom za štyri mesiace. Úrady v krajine sa aktuálne snažia zastaviť šírenie infekcie vo viacerých ohniskách vrátane mesta Si-an, kde platí lockdown pre milióny ľudí, informuje agentúra AFP.



Čína, kde koronavírus SARS-CoV-2 po prvý raz odhalili koncom roka 2019, sleduje nové infekcie so zvýšenou ostražitosťou, keďže sa pripravuje na zimné olympijské hry v Pekingu vo februári budúceho roka.



Zo 140 nových prípadov nákazy bolo 87 výsledkom miestneho prenosu, uviedla v oznámení národná zdravotnícka komisia. Je to nárast oproti 55 takýmto prípadom z predošlého dňa.



Väčšinu z nich zaznamenali v Si-ane v strednej časti krajiny, v ktorého metropolitnej oblasti zaviedli vo štvrtok lockdown pre 13 miliónov obyvateľov.



Infikovaní zo Si-anu podľa štátnych médií zaniesli nákazu dosiaľ do piatich ďalších miest vrátane Pekingu.



Počet nakazených koronavírusom v Číne v posledných týždňoch rastie, hoci tamojšia epidémia je podľa oficiálnych údajov vďaka prísnym opatreniam na hraniciach, dlhým karanténam a cieleným lockdownom mierna v porovnaní s mnohými inými krajinami.



Čína od začiatku pandémie oznámila celkovo 100.871 prípadov nákazy koronavírusom s príznakmi a menej než 5000 súvisiacich úmrtí.