Čína hlási osem nakazených a 7 úmrtí

Peking/Soul 13. marca (TASR) - V Číne a Južnej Kórei opäť klesol počet osôb infikovaných novým koronavírusom i tých, ktorí mu podľahli. Informovali o tom v piatok svetové agentúry.



Čína zaznamenala vo štvrtok len osem nových prípadov nákazy koronavírusom a sedem nových úmrtí, čo je najmenej od 20. januára, keď začali každý deň zverejňovať celoštátne údaje.



Päť prípadov nákazy sa vyskytlo v meste Wu-chan, metropole stredočínskej provincie Chu-pej, ktorá je epicentrom pandémie. Všetky sú výsledkom komunitného prenosu, oznámila Národná zdravotnícka komisia (NHC).



Ďalšie tri pozitívne testy — dva v Šanghaji a jeden v Pekingu — mali osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia. Podľa agentúry AFP to vyvoláva obavy, že ľudia prichádzajúci z iných postihnutých krajín by mohli narušiť prísne opatrenia zavedené v Číne, ktorej vláda ich mieni postupne zmierňovať.



Chorobe COVID-19 spôsobenej novým koronavírusom podľahlo v pevninskej Číne celkovo 3176 ľudí a 80.813 sa koronavírusom infikovalo.



Štvrté úmrtie na koronavírus ohlásil v piatok autonómny región Hongkong, kde registrujú aj 131 nakazených.



Hovorca NHC už vo štvrtok konštatoval, že Čína dosiahla vrchol aktuálnej pandémie. Objavujú sa však aj hlasy spochybňujúce, do akej miery tieto oficiálne štatistiky odrážajú skutočnú situáciu, píše agentúra DPA.



Južná Kórea, po Číne, Taliansku a Iráne najviac zasiahnutá krajina, v piatok oznámila 110 nových prípadov nákazy, o štyri menej ako deň predtým, ako aj jedno úmrtie. Ide o najnižšie počty od 21. februára.



Celkový počet nakazených v Južnej Kórei tak do piatkovej polnoci miestneho času dosiahol 7979 a počet úmrtí 67. Z nemocníc vo štvrtok po vyliečení prepustili 177 pacientov.



Väčšinu prípadov (61 percent) nákazy evidujú v oblasti mesta Tegu ležiacom na juhovýchode Južnej Kórey a sú spojené s náboženským hnutím Sinčchondži. Vyše 100 prípadov však zaznamenali i v hlavnom meste Soul, kde potvrdili nákazu u pracovníkov call centra istej poisťovacej spoločnosti a ich rodinných príslušníkov.