V Číne pribudol prípad koronavírusu nepochádzajúci zo zahraničia

Peking 7. júna (TASR) - Čína po dvoch týždňoch oznámila prvý prípad ochorenia COVID-19, ktorý do krajiny nebol zavlečený zo zahraničia. V nedeľu o tom informovala agentúra AP.



Tento prípad úrady hlásia z ostrovnej provincie Chaj-nan na juhovýchode od pevninskej Číny.



Okrem toho Čínska Národná zdravotnícka komisia v nedeľu oznámila aj päť nových prípadov, ktoré boli do krajiny dovezené zo zahraničia.



Čína doposiaľ eviduje 83.036 prípadov a 4634 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.



Čínske úrady tvrdia, že prenos nákazy v rámci krajiny do značnej miery zastavili, no napriek tomu sa ešte stále nájdu výnimky. Čína sa tak zameriava na prípady nákazy zavlečené zo zahraničia, keďže postupne začína zmierňovať obmedzenia týkajúce sa leteckej dopravy a pohybu ľudí prichádzajúcich z ostatných krajín.