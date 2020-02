Čína hlásila 508 nových prípadov nákazy a nižší počet úmrtí

Južná Kórea hlásila 60 nových prípadov nákazy koronavírusom, celkovo ich má 893

Japonské médiá: Zomrel štvrtý človek z výletnej lode Diamond Princess

Na snímke autobus s pasažiermi z výletnej lode Diamond Princess odchádza z prístavu v sprievodne armádnych vozdiel v Jokohame 20. februára 2020. Nákaza novým koronavírusom sa potvrdila u ďalších 13 pasažierov veľkej výletnej lode Diamond Princess, ktorá od začiatku februára kotví v prístave japonského mesta Jokohama a do stredy bola v karanténe, archívna foto. Foto: TASR/AP

Peking 25. februára (TASR) - Čína hlásila v utorok 508 nových prípadov nákazy koronavírusom, ktorá sa šíri na Blízkom východe a v Európe.Čína hlásila aj 71 ďalších úmrtí na koronavírus, pričom 68 z nich zaznamenali v meste Wu-chan, kde sa epidémia začala a kde je aj najväčší výskyt prípadov. Ide však o najnižší denný počet úmrtí v Číne za posledné dva týždne, napísala tlačová agentúra AFP.Po zverejnení týchto aktuálnych údajov je v pevninskej Číne celkovo 77.658 prípadov nákazy a 2663 úmrtí, spresnila agentúra AP.Mnohé provincie v Číne hlásili nulový počet nových nakazených niekoľko dní po sebe, takže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedla, že epidémia koronavírusu v Číne už "dosiahla vrchol".Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus povedal, že vrchol v Číne nastal medzi 23. januárom a 2. februárom a počet nových prípadovAvšak odborník WHO Bruce Aylward, líder spoločnej misie expertov WHO a Číny, však v pondelok varoval, že v ďalších krajinách svetaKeďže nastalo veľké zvýšenie prípadov nákazy v ďalších krajinách, WHO vyhlásila, že vírus má potenciál spôsobiť pandémiu, ale tá ešte nenastala."Posledných niekoľko týždňov ukázalo, ako rýchlo sa môže nový vírus šíriť po svete, vyvolať všeobecný strach a narušiť kolobeh života," povedal aj šéf WHO a etiópsky politik a vedec Ghebreyesus.dodal.Južná Kórea hlásila v utorok 60 ďalších prípadov nákazy novým koronavírusom, ide o najmenšie zvýšenie za posledné štyri dni. Tento aktuálny údaj zverejnilo ráno Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC), na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.V Južnej Kórei majú teraz 893 prípadov infekcie, čo je najväčší celoštátny počet mimo Číny. Vírusu podľahol ďalší človek, celkový počet úmrtí v krajine je osem, dodalo KCDC.Predchádzajúce tri dni KCDC hlásilo každé ráno trojciferné zvýšenie v počte nakazených v Južnej Kórei, 12. najväčšej ekonomike sveta.Ázijská krajina má vyspelý zdravotnícky systém, slobodnú tlač a silnú kultúru zodpovednosti voči verejnosti. Pozorovatelia tvrdia, že štatistikám zo zdravotníctva možno dôverovať.Z najnovších prípadov sa 49 vyskytlo v južnom meste Tägu a v susednej provincii Severný Kjongsang.Väčšina nakazených v krajine sa spája s novým náboženským hnutím Ježišova cirkev Sinčchondži v Tägu, ktorú často označujú za sektu.Táto cirkev tvrdí, že jej zakladateľ Lee Man-hee, ktorý sa pokladá za posla Ježiša, vezme v súdny deň 144.000 ľudí so sebou do neba.U 61-ročnej členky tohto náboženského hnutia sa 10. februára vyskytla horúčka, ale žena sa zúčastnila najmenej štyroch bohoslužieb, až potom jej diagnostikovali nový smrtiaci koronavírus SARS-CoV-2 (pôvodne 2019-nCoV).Takmer všetky veľké provincie a mestá v krajine už hlásili nejaké prípady nákazy.Juhokórejské umelecké centrá a inštitúcie rušia alebo odkladajú plánované vystúpenia a koncerty, keďže krajina sa snaží zastaviť ďalšie šírenie infekcie.Vystúpenia v Južnej Kórei rušia aj zahraniční umelci a speváci. Anglický spevák a skladateľ MIKA odvolal koncerty v metropole Soul naplánované na 4.-5. marca. Americký R&B spevák Khalid takisto zrušil plán na koncert v Soule 8. apríla. Podobné kroky robia aj ďalšie celebrity.Južná Kórea a Spojené štáty zároveň uvažujú, že obmedzia spoločné vojenské cvičenia práve z dôvodu šírenia nového koronavírusu. V pondelok to oznámil americký minister obrany Mark Esper, dodala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.Štvrtý človek z výletnej lode Diamond Princess zomrel po prevoze do japonskej nemocnice. Loď zakotvenú pri pobreží Japonska dali tamojšie úrady do karantény, keďže sa na jej palube objavil nový smrtiaci koronavírus. Informácie priniesli v utorok miestne médiá a následne tlačová agentúra AFP.Verejnoprávna stanica NHK a ďalšie médiá uviedli, že zomrel muž osemdesiatnik, pričom denník Jomiuri šimbun napísal, že muž mal pozitívne testy na koronavírus a zomrel na zápal pľúc.Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nereagovalo na žiadosť AFP o potvrdenie informácií.Predchádzajúce tri obete, všetko Japonci, zomreli po tom, čo ochoreli na lodi. Dvom potvrdili koronavírus, ale ministerstvo zdravotníctva sa odmietlo vyjadriť, či aj tretia obeť mala pozitívne testy.Zatiaľ malo pozitívne výsledky testov najmenej 691 ľudí, ktorí sa nachádzali na palube Diamond Princess, oznámilo ministerstvo.Po 14-dňovej karanténe mohlo z lode odísť okolo 1000 ľudí, podmienkou bol negatívny test a žiadne príznaky ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje práve nový koronavírus.Avšak niekoľkým ľuďom, ktorým dovolili loď opustiť, potom testami zistili koronavírus. Ministerstvo zdravotníctva priznalo, že niektorým osobám umožnili vystúpiť na breh napriek tomu, že počas karantény im testy neurobili.Na palube lode Diamond Princess, ktorá z japonského prístavu Jokohama vyplávala 20. januára a po svojom návrate začiatkom februára sa nachádzala 14 dní v karanténe, bolo pôvodne 3711 cestujúcich a členov posádky.Japonsko má okrem toho potvrdených ešte najmenej 156 prípadov infekcie vírusom a jedno úmrtie.