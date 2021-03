Peking/Hongkong 5. marca (TASR) - Osobitný volebný výbor v Hongkongu dostane nové právomoci. Po novom bude tento orgán priamo vymenúvať časť poslancov hongkonského regionálneho parlamentu a rozhodovať, kto doň môže kandidovať, oznámil v piatok podpredseda Stáleho výboru Všečínského zhromaždenia ľudových zástupcov (parlamentu) Wang Čchen. Informovala o tom agentúra AP.



"Volebný výbor bude po novom vymenúvať relatívne veľkú časť (hongkonskej) legislatívnej rady a priamo sa podieľať na nomináciách všetkých kandidátov do tejto rady," priblížil Wang Čchen počas výročného zasadnutia čínskeho parlamentu.



Zároveň sa zmení aj veľkosť, zloženie a spôsob formácie tohto výboru, ktorý bude aj naďalej vymenúvať šéfa hongkonskej regionálnej vlády, dodal podpredseda.



V súčasnosti volia obyvatelia Hongkongu polovicu 70-člennej legislatívnej rady. Druhú polovicu volia profesijné a záujmové skupiny z odvetví ako poisťovníctvo, strojárstvo a poľnohospodárstvo.



Osobitný volebný výbor, ktorý je úzko spätý s vládou v Pekingu, bude môcť v rámci novej úpravy zabrániť opozičným politikom kandidovať vo voľbách, komentuje AP.



Peking sa v poloautonómnom Hongkongu snaží potlačiť disent po rozsiahlych protestoch z roku 2019. Zákon o národnej bezpečnosti, ktorý Čína v meste zaviedla vlani v júni, kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami.



Západné krajiny obviňujú Peking, že tento zákon využíva na obmedzenie slobôd, ktoré boli Hongkongu prisľúbené na základe princípu "jedna krajina, dva systémy", zavedeného pri odovzdaní bývalej britskej kolónie späť Číne.



Peking naopak tvrdí, že nový bezpečnostný zákon je potrebný na obnovenie stability v Hongkongu. Za vágne formulované obvinenia hrozia väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.