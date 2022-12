Čína hrozí protiopatreniami, ak Londýn nedodrží svoje záväzky

Peking 15. decembra (TASR) - Čína vo štvrtok upozornila, že prijme odvetné opatrenia, ak Spojené kráľovstvo nezabezpečí, aby čínski diplomati v Británii mohli slobodne vykonávať svoju prácu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Čína žiada, aby Spojené kráľovstvo "plnilo svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a dvojstranných konzulárnych dohôd" a zabezpečilo normálnu prevádzku čínskych diplomatických a konzulárnych misií, uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin.



"V opačnom prípade Čína okamžite podnikne protiopatrenia pevne, rozhodne a v rovnakej miere," dodal Wen-pin. Londýn obvinil z "politickej manipulácie" a podpory "násilných separatistov".



Britský minister zahraničných vecí James Cleverly v stredu oznámil, že čínska vláda stiahla z britského Manchestru generálneho konzula Čenga Si-jüana a ďalších piatich pracovníkov čínskeho konzulátu.



Polícia v metropolitnej oblasti Manchestru vyšetruje oznámenie občana Hongkongu Boba Chana, že čínski diplomati ho vtiahli do priestorov čínskeho konzulátu a tam naňho zaútočili. Stalo sa to v októbri počas protestov voči čínskej vláde.



Britská diplomacia podľa Cleverlyho poskytla čínskej vláde lehotu do 14. decembra. Po tomto termíne mali byť šiesti pracovníci čínskeho konzulátu v Manchestri zbavení diplomatickej imunity, aby ich mohla vypočuť britská polícia.



Čína po zverejnení správ o októbrovom incidente obvinila demonštrantov z nezákonného vstupu na čínsky konzulát.



Generálny konzul Čeng Si-jüan v rozhovore pre Sky News poprel, že by niekoho zbil. Podľa vlastných slov demonštranta ťahal za vlasy do areálu konzulátu preto, že osočoval jeho krajinu a prezidenta Si Ťin-pchinga.