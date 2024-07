Čína, India a arabské krajiny gratulujú novému iránskemu prezidentovi

Peking/Naí Dillí/Dubaj (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching, indický premiér Naréndra Módí a predstavitelia krajín Perzského zálivu zagratulovali v sobotu Massúdovi Pezeškijánovi k víťazstvu v prezidentských voľbách v Iráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Som ochotný spolupracovať s prezidentom, aby sme viedli čínsko-iránske komplexné strategické partnerstvo k hlbšiemu pokroku," uviedol Si Ťin-pching podľa štátnej agentúry Sin-chua. Zároveň poukázal na to, ako sa Čína a Irán navzájom podporujú. "To prinieslo úžitok nielen ľudom našich krajín, ale aktívne to prispieva aj k presadzovaniu regionálneho mieru a stability," dodal Si Ťin-pching.



Čína je blízkym partnerom Iránu a jeho najväčším obchodným partnerom, pripomína AFP.



"Teším sa na blízku spoluprácu s vami na ďalšom posilňovaní našich vrúcnych a dlho pretrvávajúcich bilaterálnych vzťahov," uviedol indický premiér.



K víťazstvu vo voľbách Pezeškijánovi už zagratulovali aj predstavitelia štátov Perzského zálivu vrátane Saudskej Arábie, s ktorou Teherán vlani obnovil diplomatické vzťahy.



Saudskoarabský kráľ Salmán bin Abd al-Azíz podľa štátnej agentúry SPA uviedol, že sa teší na ďalšiu spoluprácu s Iránom a koordináciu pri zlepšovaní regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti a mieru.



Prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zájid Sultán Nahján poprial Pezeškijánovi úspech a rovnako uviedol, že sa teší na spoluprácu pri posilňovaní vzťahov medzi ich krajinami.



Emirovia Kataru a Kuvajtu a ománsky sultán poslali novozvolenému iránskemu prezidentovi gratulačné telegramy, uviedli štátne médiá.



Kráľ Bahrajnu, jedinej krajiny v regióne, ktorá s Iránom ešte neobnovila diplomatické vzťahy, poukázal na svoj záväzok posilniť vzťahy s Iránom.



Reformista Pezeškiján zvíťazil v piatkovom druhom kole prezidentských volieb v Iráne nad ultrakonzervatívnym bývalým jadrovým vyjednávačom Saídom Džalílím. Prezidentské voľby v Iráne sa konali po smrti úradujúceho prezidenta Ebráhíma Raísího, ktorý zahynul 19. mája pri havárii vrtuľníka. Pôvodne sa mali konať až budúci rok.



Novozvolenému iránskemu prezidentovi v sobotu už zagratuloval aj šéf Kremľa Vladimir Putin.