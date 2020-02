Čína: Informoval o víruse, nasilu bol odvedený do karantény a zmizol

Wu-Chan 8. februára (TASR) - Čínsky právnik Čchen Čchiou-š, ktorý ako aktivista a novinár na voľnej nohe informoval o opatreniach proti novému koronavírusu vo Wu-chane, bol vo štvrtok nasilu odvedený do karantény a zmizol. V sobotu o tom informovali spravodajská stanica CNN a internetový denník Mail Online.



"Keď Čchena Čchiou-š odvádzali preč, cítil sa dobre a mal normálnu teplotu. Očakávame, že sa bezpečne vráti a bude zdravý. Doposiaľ sa neskontaktoval so svojou rodinou," uviedol na Čchenovom Twitteri jeho známy s oprávnením používať aktivistov účet.



"Bojíme sa o jeho fyzickú bezpečnosť a zároveň o to, aby sa počas svojho zmiznutia nenakazil vírusom," uviedol pre BBC jeden z aktivistových priateľov. Čchenova matka medzitým zverejnila video, v ktorom taktiež vyzvala na bezpečný návrat svojho syna.



Čchen začal videá z Wu-chanu, ktorý je považovaný za epicentrum šírenia nákazy, zdieľať 24. januára, teda deň po uzavretí mesta.



Aktivista podľa Mail Online navštevoval novovybudované nemocnice, pričom sa nebál odhaľovať ich nedostatky a kritizovať niektoré z rozhodnutí miestnej administratívy.



"Je ľahké umiestniť na štadión 1000 postelí, avšak kde sa bude spolu 1000 ľudí stravovať? Ako sa budú kúpať a kam budú chodiť na toaletu?" položil si otázku na sociálnych médiách.



Na jednom videu zas demonštroval, ako ľahko sa dá dostať preč z oddelenia miestnej nemocnice vo Wu-chane, ktoré bolo určeného pre pacientov.



Predstavitelia polície mesta Wu-chan, ako aj mesta Čching-tao pre CNN uviedli, že nemajú o Čchenovi žiadne informácie.



Podľa aktualizovaných údajov zomrelo na koronavírus už vyše 720 nakazených, čím bola prekonaná bilancia epidémie ťažkého akútneho respiračného syndrómu (SARS) z rokov 2002 a 2003.



Čínske úrady zároveň evidujú takmer 35.000 prípadov nakazenia, pričom v ďalších 30 krajinách sveta bolo dokopy zaznamenaných viac než 320 nakazených osôb.